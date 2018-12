"El comienzo del Festival se dio principalmente porque no había. Era increíble ya que en Avellaneda tiene una importante historia en la realización de documentales, ficción y animación. Eso fue el disparador. Hacer algo necesario y urgente", resalta Oscar Frenkel director del Festival a Infobae Cultura, y agrega:"Lo más importante de tener el festival es crear un lugar donde se puedan mostrar las películas, sobretodo en estos momentos donde es tan difícil ponerlas en circulación, en especial las independientes que están fuera del mainstream. Es muy importante para la gente de los barrios sentirse representado en las películas que ve, que no sean solo creaciones de Hollywood. Éstas no definen una identidad sino que nos quieren unificar la forma de pensar".