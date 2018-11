Con Marina sucede algo, también. En principio y desde este año, es sólo "Marina" (ya no más "and The Diamonds"). Así es que está a punto de editar en este otoño boreal un esperado nuevo disco, el cuarto de su carrera -y sucesor del no-tan-bien-recibido Froot. Mientras tanto este año sumó su voz en la canción clásica de los Beatles "With a little help from my friends", con sentido benéfico, junto a Ali Campbell y Astro (UB 40), Guy Garvey (Elbow), Nile Rodgers y el redivivo Rick Astley entre otros. Misterio mediante -ella comunica a través de sus redes sociales, pero no siempre con las precisiones que sus fans reclaman-, su nuevo paso artístico acumula expectativas y ansiedad.