Sobre el creciente interés en el trabajo de su tía, Mendieta aclara que no se trata de un fenómeno nuevo, sino que por el contrario, siempre ha sido considerada una de las artistas más destacadas de la escena contemporánea. "Es cierto, sin embargo, que con el paso de los años este interés ha ido creciendo, y creo que esto sucede porque su obra no tiene tiempo, no está anclada en una época, y le habla a gente muy distinta. No sólo a las mujeres, no solo a los latinoamericanos, no sólo a los artistas: Ana le habla a todas las personas curiosas por el mundo en el que viven".