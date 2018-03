Asimismo hubo muchas ventas en la sección TEFAF Ancient Art, entre ellas la realizada por The Merrin Gallery, que vendió un pie (siglo II a. C. – II d. C.) de tamaño superior al natural procedente de una monumental estatua a un coleccionista privado por aproximadamente 250.000 €. En Charles Ede, entre las ventas más destacadas, se encuentra un busto egipcio del período ptolemaico, de ca. 332-30 a. C., que tenía un precio de venta de 85.000 €, y un fragmento de busto ateniense, del siglo IV a. C., con un precio de venta de 50.000 €. Al lado de la sección Ancient Art se encuentra la nueva sección de la Feria, TEFAF Tribal, en la que Donald Ellis vendió un cuenco para grasa en forma de polluelo de pájaro, datado ca. 1800-1830, por un precio de 285.000 €, a un coleccionista privado.