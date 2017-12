El otro atractivo era el paisaje natural de Valparaíso, que no sólo es la privilegiada vista del Océano Pacífico, que siempre está presente, sino por la serie de cerros, que funcionan como barrios, casi cincuenta que compiten –por decirlo así– por ser el mejor; aquí vive la mayoría de la gente: San Juan, Cárcel, Barón, Mariposas, Cordillera, Placeres, Alegre, Concepción y Playa Ancha, sólo por nombrar algunos. Las actividades sucedían a los pies de los cerros Alegre y Concepción, los invitados estaban alojados ahí, por lo que tuvieron la oportunidad de recorrerlos, probar a precios razonables su gastronomía tan característica en pescados y frutos del mar. Como las distancias no son largas y las lecturas de la noche no eran obligatorias, se podía hacer esto fácilmente.