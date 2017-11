Haas se propuso expandir las posibilidades sonoras, sobre todo en el terreno de lo que se llama "microtonalismo". En la música tradicional, el intervalo mínimo que solemos manejar entre dos sonidos es el de semitono, por ejemplo el que va de un do a un do sostenido. La microtonalidad explora escalas formadas por intervalos menores a un semitono, como cuartos, sextos y otras fracciones en que puede dividirse un tono. Presentes en la música india y árabe, y en la de Europa oriental, los microtonos no penetraron en la notación de la música culta hasta el siglo XX, a través de una constelación de compositores excéntricos que fundaron una tradición esencialmente discontinua. El checo Alois Hába fue uno de sus cultores a partir de la década de 1920; otros pioneros fueron el ruso Iván Wyschnegradsky y el mexicano Julián Carrillo.