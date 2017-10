"Los que me prohibieron me hicieron un favor", dice una Laura Devetach de mirada brillante a Infobae. Ella está en la primera fila como escritora y me acerco en mi doble rol de periodista y mamá, rodeadas de docentes, vecinos, familias, ex alumnos del jardín y maestras que pasaron por Espinosa 1243 cuando su identidad era un número difícil de recordar.