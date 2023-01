Tiroteo ocurrido en medio del funeral de dos colombianas en Londres tendría relación con temas de narcotráfico

Fresia, por su lado, falleció luego de presentar una trombosis. La mujer habría presentado un desmayo al llegar al aeropuerto londinense de Heathrow desde Colombia

En medio de la realización del funeral de una madre e hija de origen colombiano, en Londres, el sábado 14 de enero, en la iglesia católica de St Aloysius del barrio Euston, se registró un tiroteo que dejó heridas a cuatro mujeres y dos niñas, de siete y de 12 años. Mientras se avanza en la investigación, recientemente se destacó que los hechos violentos se habrían dado como consecuencia de supuestos nexos con el narcotráfico. Así lo detalló la prensa internacional.

Tal y como lo han reportado medios de comunicación locales como Daily Mail y The Telegraph, el esposo de Fresia Calderón, nombre con el que se identificó a la colombiana, habría estado preso en el Reino Unido luego de que se le acusara de estar involucrado en un hecho de lavado de dinero. Estos recursos serían para una banda de narcotraficantes de ese país que estarían, a su vez, enlazados con el cartel de Cali en Colombia.

Carlos Arturo Sánchez-Coronado, pareja de Fresia, se habría convertido en el primer procesado colombiano en ser extraditado a ese país europeo. Además de lavado de dinero, se le acusó de usar documentación falsa. En el año 2009 fue enviado a la cárcel. Para el momento de su detención, se le incautó dinero en efectivo y sustancias narcóticas avaluadas en 100 millones de libras.

El hombre falleció a los 56 años en el año 2022. Es de resaltar que Fresia tenía 50 años y su hija, Sara, 20. La joven murió a causa de su padecimiento de leucemia, enfermedad que le fue diagnosticada en mayo del 2020.

Las dos fallecieron en noviembre del 2022, con ran solo 25 días de diferencia. A pesar de que los tratamientos de quimioterapia y del trasplante de médula ósea al que se sometió a Sara, la joven no resistió.

De hecho, la familia era consciente de que la mujer se encontraba viviendo sus últimos días de vida, por lo que Sara y Fresia viajaron a Colombia para visitar a sus familiares a modo de despedida. Fresia, por su lado, falleció luego de presentar una trombosis, después de un desmayo al llegar al aeropuerto londinense de Heathrow desde Colombia.

Del tiroteo, según se lee en el expediente del caso, resultó la captura de un hombre de 22 años de edad. Los disparos, detalla la autoridad, se realizaron desde un vehículo en marcha. Para el momento, los asistentes a la ceremonia se encontraban abandonado el establecimiento religioso. El carro fue detenido Cricklewood Lane, en el barrio de Barnet.

“Cualquier incidente de tiroteo es inaceptable, pero que varias personas, incluidas dos niños, resulten heridas en un tiroteo en medio de la tarde de un sábado es impactante”, detalló el superintendente Ed Wells de la policía de Met en testimonios que fueron expuestos por The Guardian.

“Fue un caos, fue horrible. Nadie sabía si era una bomba o un pistolero (...) estábamos buscando lugares para escondernos. Todos nos acurrucamos en los rincones donde podíamos. Salimos después de unos 10 minutos, no me atrevía a salir antes. No fue nada agradable”, relató una de las personas que presenció el hecho ante el medio de comunicación My London.

Para el momento, mientras se adelanta la investigación, médicos se encuentran tratando de salvar la vida de la niña de siete años, pues, fue quien más resultó afectada por los impactos de bala. Según ha destacado la prensa local, la niña “permanece en el hospital en una condición potencialmente mortal”.

“Salíamos todos de la iglesia, vestidos de blanco, a punto de soltar unas palomas. Y el tiroteo sucedió mientras esperábamos eso”, recordó el sacerdote que oficiaba la ceremonia, el Padre Jeremy Trood.

