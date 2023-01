Juan Fernando Quintero le respondió a Carlos Antonio Vélez tras su fichaje con Junior: “el amor no se compra”

El comentarista se refirió al fichaje del volante colombiano y este le respondió con una publicación en sus rede sociales. @juanferquinte10 - Twitter / Captura de pantalla

Ya es oficial, Juan Fernando Quintero es nuevo jugador de Junior de Barranquilla. Tras muchos días de especulaciones y rumores sobre un posible fichaje con Flamengo e Internacional de Brasil, finalmente el equipo colombiano selló el pase del mediocampista que desde hace cinco años no jugaba en el Fútbol Profesional Colombiano. El periodista Carlos Antonio Vélez dio su opinión sobre la forma en la que se llevó a cabo la negociación e incluso le aconsejó hablar con su representante por lo sucedido.

Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas con mayor trayectoria en el país y su opinión sobre ciertos temas suelen generar un enorme eco. Cuando parecía que el fichaje de Juan Fernando Quintero se caía, el también comentarista deportivo, afirmó que con el dinero que se iba a gastar el equipo barranquillero en la contratación de un futbolista que, “solo jugó 2 partidos completos en el 2022 tiene y le sobra para mejorar lo poco que le vi en Lima el domingo pasado ante Alianza. Hay que hacer un EQUIPO”.

El 12 de enero Juan Fernando Quintero confirmó que su negociación con Junior de Barranquilla no se concretó, agradeció a las directivas y a los hinchas por el cariño. Horas más tarde el rumor de su posible fichaje volvió a tomar fuerza y sobre el medio día del 13 de enero el equipo Rojiblanco confirmó en un comunicado que llegó a un acuerdo con el exfutbolista de River Plate y solo faltaba esperar los resultados de los exámenes médicos.

Tras presentarse esta situación, Carlos Antonio Vélez volvió a referirse a lo sucedido entre el jugador y el club colombiano, criticó la forma en la que se llevó a cabo la negociación e incluso afirmó que esto se dio con el fin de “apretar el negocio” con Flamengo, sin embargo, el equipo brasileño, “no mordió el anzuelo”.

“Ahora la historia es otra. Que no, que sí, que caro, que no importa. Pusieron a Junior de por medio para apretar un negocio con Flamengo, que no mordió el anzuelo y a punto estuvo de quedarse en el limbo. JFQ, un consejo. Hable con su representante porque le afectó la imagen y casi lo deja en 0″, aseguró el comentarista deportivo en una publicación en sus redes sociales.

Juan Fernando Quintero respondió al comentario realizado por Carlos Antonio Vélez y con una publicación en su cuenta de Twitter aseguró que nadie le dañó la imagen y destacó que gracias a su fichaje con Junior de Barranquilla ahora podrá estar de nuevo en su país y “el amor no se compra”.

“Doctor, nadie me ha dañado la imaginen…. El anzuelo es el dinero? No importa, ya fui por el… lo importante es que voy a estar en mi PAÍS Y el amor no se compra, por eso fue!! Un abrazo bendiciones”, aseveró Juan Fernando Quintero en una publicación en sus redes sociales.

Juan Fernando Quintero le responde a otro periodista

En el momento en el que el mismo Juan Fernando Quintero confirmó que su fichaje con Junior de Barranquilla se había caído, el periodista Samuel Vargas lo criticó por lo sucedido y la forma en la que le dio manejo a las negociaciones con el club. Hizo referencia a las publicaciones de las fotografías de El Pibe Valderrama y de Giovanni Hernández en las redes sociales del ‘10′ y afirmó que el tema salarial era un, “pedido desorbitado para su característica irregularidad”.

Estos comentarios no fueron bien recibidos por Juan Fernando Quintero y respondió al comunicador con una publicación en su cuenta oficial de Twitter y aseguró que: “La próxima vez te pregunto que tengo que hacer vale? Me extraña de vos Samuel, ahora por vender un poquito le vas a tirar al más (indicado)!! Qué lindo es el respeto y por favor mis trinos siempre fueron con buena intención, al contrario de tus comentarios!! Feliz noche”.

Y en otra publicación puntualizó que, “por si no sabes la titularidad no se le asegura a nadie en el fútbol, protagonismo nunca lo he buscado. Afecto popular? Siempre he tenido y es recíproco. y la irregularidad? Mira el historial de 14 años de carrera!! Creo que donde vengo, le he ganado a la vida, no al fútbol”.

