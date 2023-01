Denuncian procedimiento para viajeros en el Aeropuerto El Dorado

Se denuncia procedimiento para viajeros en el Aeropuerto El Dorado. FOTO: BOGOTÁ.GOV.CO

Se han recibido denuncias por maltrato e irregularidades en los diferentes procedimientos a los que los viajeros están sometidos cuando pisan el aeropuerto El Dorado de Bogota, cuando pasan por el control de policía. Esta queja se conoció recientemente por parte de la representante a la Cámara de Representantes, Karmen Ramírez Boscán.

De acuerdo con su relato en diálogos para W Radio, la congresista aseguró que ha sido perfilada en dos oportunidades en menos de tres meses por parte de las autoridades. “En el aeropuerto he sido perfilada por supuestamente ser sospechosa de no sé qué, he sido perfilada por la Policía Antinarcóticos”.

“La primera vez me quitaron el pasaporte, yo por mis viajes en los 20 años, sé que una persona tiene derecho a tener supervisión de su documento, sin embargo, fui maltratada y tuve que observar cómo una teniente trataba mal a los patrulleros y el tono con el que se refirió fue muy agresivo”, expresó representante que ocupa la curul de los colombianos en el exterior.

Entre líneas, la congresista agregó que se molestó porque le revisaron sus pertenencias las que puso sobre una mesa de metal, además pidió a la persona que quería estar presente en caso de que abrieran su maleta.

Es por esta razón que, Karem confirmó que es una situación usual para los ciudadanos que salen por el Aeropuerto en la capital. Considera que es muy grave lo que está sucediendo en la terminal aérea pues le parece una falta de respeto que accedan a las pertenencias de las personas.

“Si revisan la maleta sin el consentimiento, siempre existe ese riesgo. Es la primera vez que esto me sucede, pasa mucho, pero quisiera escuchar a un ciudadano que me diga que le ha pasado dos veces consecutivas, esto sucede a diario y son tratados en su aeropuerto como criminales”, resaltó la congresista.

Para finalizar, Karmen Ramírez realizó un llamado a las autoridades para darle solución a estos tratos dentro de aeropuerto, pues la responsabilidad debería estar por parte de las empresas encargadas de los vuelos. “Hago un llamado a la Policía antinarcóticos, porque su respuesta es que la aerolínea es la que abre la maleta en frente de la policía. Había dejado de viajar a Suiza porque tengo un tema médico y quiero recibir respuestas por parte de los encargados”, concluyó la representante para el diario mencionado.

Policía incautó más de 12 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado

La Policía Metropolitana de Bogotá anunciara que, mediante labores de registro y control, se logró la incautación de más de 12 kilos de marihuana.

Según las primeras informaciones de las autoridades, la droga fue encontrada paquetes rectangulares, que harían parte de una encomienda y que tendrían como destino el departamento de La Guajira. Los uniformados de la Policía dejaron el material incautado, que pesó 12.665 gramos, a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones para dar con los dueños del cargamento.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, con la incautación de los algo más de 12 kilos de marihuana dejaron de circular aproximadamente unas 12.000 dosis.

Además, el mismo 7 de enero se conoció un preocupante caso que involucra a un avión de una importante compañía nacional en el que hallaron dos cuerpos sin vida en el tren de aterrizaje de la aeronave a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado. Estos fueron encontrados cuando el equipo técnico realizaba la inspección de rutina al vehículo aéreo.

El viernes 6 de enero del 2023 se procedió a realizar la inspección de rutina de un avión adscrito a la aerolínea Avianca en la zona de carga de la terminal aérea de Bogotá. Sin embargo, la sorpresa para el personal que realizaba esta labor, fue escalofriante, pues encontraron dos cadáveres, en mediano estado de descomposición, sobre el tren de aterrizaje, según pudo establecer el diario El Tiempo.

