Le robaron la bicicleta a integrante de la Selección Colombia de Ciclomontañismo

El Comité Olímpico de Colombia publicó en su cuenta oficial de Twitter un video en el que la deportista Ana María Roa, integrante de la Selección Colombia de Ciclomontañismo, denunció que le habían robado su bicicleta de competencia, luego de que la vendiera por internet y nunca le pagaran por ella.

“Una de nuestras talentosas ciclomontañistas, fue despojada de su bicicleta de competencia estando a puertas del inicio de la temporada 2023. ¡Ayudemos a nuestra atleta difundiendo este video!”, informaron en la red social.

Roa señaló que ella aspiraba comprar una nueva para mejorar su rendimiento deportivo en las justas de esa disciplina en las que va a participar este año.

“Estuve vendiéndola por plataformas digitales para mejorarla de cara a la temporada 2023 y todos los eventos que hay, pero el 9 de enero, el lunes, me estafaron con la venta. La persona se comunicó conmigo en la mañana e hizo todo lo posible para venir a recoger la bicicleta (...) me llegaron los supuestos comprobantes de la transacción”, narró.

No obstante, al parecer, hubo un problema en la plataforma digital de la entidad financiera en la que tiene cuenta y no pudo verificar la consignación del dinero.

“En el momento no pude revisar porque me apareció bloqueada la aplicación del banco. Sin embargo, entregué la bici y el martes cuando fuimos a revisar, pues el dinero no estaba”, agregó.

Tras lo ocurrido, la deportista intentó contactar al señalado estafador a los contactos que guardaba de él, pero no le volvió a dar respuesta.

“Lo que quiero hacer es compartirle los datos para que tengan precaución (...) porque sería un milagro dar con la bicicleta”, dijo la ciclista.

Ana María Roa tiene una destacada carrera en el ciclomontañismo donde ha sido campeona nacional y departamental junior en 2017; también obtuvo el primer lugar, en dos ocasiones, en la categoría Sub-23 de Cundinamarca. También ha participado en justas panamericanas donde obtuvo el segundo lugar en 2018 y el bronce en 2019.

