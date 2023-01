En Medellín, una mujer se hizo viral por limpiar vidrios sin protección desde un piso 12

Una mujer puso su vida en riesgo paseándose por la cornisa del piso número 12 del edificio residencial Montreal, en El Poblado de Medellín. Incrédulos, ante semejante acto de valentía, los vecinos del barrio Santa María de los Ángeles decidieron grabarla, después de que hiciera caso omiso a sus gritos que intentaban prevenirla de caer al vacío, mientras limpiaba las ventanas del apartamento en el que trabaja.

Ante la desesperación, fueron a la portería de la unidad residencial, para pedirles a los guardias que evitaran este tipo de prácticas. Y, como no estaban seguros de que los dueños de casa estuvieran conscientes de que esto sucedía mientras estaban fuera, les dejaron una nota explicando la situación.

“Muchas personas no se dan cuenta de que pueden estar pasando cosas similares en sus casas mientras no están. Si sucediera en mi casa yo agradecería que me contaran. Por eso fui a la portería de su unidad (Montreal) y les dejé una nota”, comentó en sus redes Clara Giraldo, luego de publicar el video para que otros pudieran ver lo que sucedió.

Se cree que era el primer día de trabajo de la mujer como empleada y por eso aún no había recibido las indicaciones completas de lo que podía y no podía hacer. Y la limpieza de las ventanas por fuera del apartamento, sin duda, es un “no” rotundo, al menos no en la forma en la que ella lo hizo.

Para ello existen profesionales que, de manera periódica, contratan los edificios para realizar la limpieza de fachadas y ventanas de forma segura, con el equipo necesario.

El capitán Luis Bernardo Morales, delegado departamental de Bomberos de Antioquia, dijo que “estas acciones nunca deben realizarse de esta forma. Jamás, bajo ninguna circunstancia, el cuerpo debe asomarse al vacío y mucho menos pararse de la forma como lo está haciendo esta dama”.

Y quienes contraten servicios de limpieza deben advertir a sus trabajadores que no realicen este tipo de prácticas que pueden poner en riesgo su vida y que, a la larga, resultan innecesarias, por lo mismo que fue explicado anteriormente.

