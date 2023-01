El técnico de la Juventus descartó a Juan Guillermo Cuadrado para el clásico contra Napoli

Juan Guillermo Cuadrado no estará presente con la Juventus para el próximo partido de Serie A ante Napoli. Imagen: AFP.

La temporada europea sigue en curso y los futbolistas colombianos siguen dejando lo mejor de sí para consolidarse en totalidad con sus equipos. No obstante, este no será el caso del extremo, Juan Guillermo Cuadrado, quien todavía no se ha recuperado de su lesión y cuyo director técnico, Massimiliano Allegri afirmó que no estará disponible para el próximo partido de la Juventus.

En la rueda de prensa previa al próximo partido de los Bianconero por Serie A, el timonel de los italianos afirmó que Juan Guillermo todavía no ha completado en totalidad su proceso de recuperación de una molestia en su rodilla, por lo que se perderá el próximo partido:

“Antes de la Copa Italia es poco probable que alguno vuelva, pero con Atalanta alguien debería volver. Cuadrado debería regresar a trabajos con el equipo el martes y puede estar disponible ante Monza. Los demás están mejor”.

El punto negativo de este encuentro, es que no es contra cualquier rival, sino que será el Napoli, histórico rival de la Juventus el que tenga que medir niveles con ellos, en uno de los partidos más importantes de la temporada.

El encuentro tendrá lugar el 13 de enero a las 2:45 p.m, hora colombiana en el estadio Diego Armando Maradona, y el colombiano tendrá que verlo desde la tribuna. Ya se cumplirán dos meses desde la última vez que Cuadrado pisó el césped cuando golearon por 3-0 a la Lazio.

Mientras que se dio el parón del fútbol de clubes, debido al desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, el atacante tuvo el tiempo suficiente para recuperarse e incluso tuvo algunas sesiones de entrenamiento en las que trabajó junto con sus compañeros de equipo.

No obstante, justo cuando regresaron las competiciones, Cuadrado volvió a sentir molestias en su rodilla y tuvo que comenzar a hacer ejercicios diferenciados, además de una rutina específica de recuperación.

La fecha tentativa para el regreso del cafetero está estipulada para el jueves 19 de enero, cuando la Juventus continúe en su camino por la Coppa Italia en los octavos de final, encuentro donde tendrán que enfrentar y superar al Monza.

Cuadrado tiene vía libre para salir de la Juventus

En los últimos días, el portal italiano Calciomercato.It en su más reciente publicación sobre el oriundo de Necoclí afirmó que las conversaciones de renovación no prosperaron y al finalizar su vinculación contractual con la Vecchia Signora le mostrarían la puerta de salida del club:

“En las negociaciones con el colombiano, la dirección de la Juventus no encontró terreno fértil”.

Cuadrado estaría analizando las posibilidades del mercado y al parecer uno de sus pretendientes sería Al Nassr, equipo donde juega su compatriota y compañero de selección Colombia, David Ospina, y también su excompañero en Juventus y fichaje estelar del equipo, el portugués Cristiano Ronaldo.

Según lo mencionó el propio medio italiano, Arabia Saudita es uno de los destinos más atractivos para Juan Guillermo, no solo porque podrá continuar compitiendo, sino también por los beneficios económicos que un posible traspaso a Medio Oriente podría traer, tanto para él como para la Juventus.

Además, esta se podría presentar como la oportunidad perfecta para continuar en la órbita de la selección Colombia de la mano del técnico Néstor Lorenzo.

