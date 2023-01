La ‘abogada del diablo’ podría quedar en libertad. Cobró hasta tres millones de dólares a narcos para incluirlos en listas de desmovilizados de las FARC

Dentro de quienes creyeron en las promesas de la abogada están Juan Carlos Melo Guerrero Ramiro ‘Aurelio’, Ramiro Figueroa Legarda, alias Rocco; Gerardo Enrique Obando Montano, ‘Cheko’, y Tomás Martínez Minota, ‘Manaba’

En enero del año 2021, la abogada colombiana Maritza Lorza fue notificada de su extradición a los Estados Unidos. La mujer, a la que se le ha apodado popularmente como la ‘abogada del diablo’, fue acusada de aprovecharse de los Acuerdos de paz firmados por parte de las FARC y el Gobierno colombiano para prometerle a narcotraficantes que, al igual que los guerrilleros desmovilizados, podrían acceder a beneficios con la ley. En octubre del 2022, fue condenada a pagar una sentencia de 90 meses de prisión; sin embargo, ahora se está a la espera de que pueda quedar en libertad antes.

En realidad, Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez tendría que salir de prisión hacia el año 2025; sin embargo, el caso estaría a tan solo meses de tener una nueva resolución, de acuerdo con información de El Tiempo, a cuenta de la respuesta a la apelación realizada por parte del equipo de defensa de la mujer. En noviembre de 2022, Lorca apeló la condena que se le fue impuesta por parte de la Corte para el Distrito Este de Texas. En la actualidad, se encuentra privada de su libertad en la Correccional Federal Aliceville, en Alabama (Estados Unidos).

De acuerdo con el expediente que recae en su contra, narcotraficantes llegaron a pagarle más de tres millones de dólares para que ella los incluyera en la lista de guerrilleros desmovilizados de las FARC. Dentro de quienes creyeron en las promesas de la abogada están Juan Carlos Melo Guerrero Ramiro ‘Aurelio’, Ramiro Figueroa Legarda, alias Rocco; Gerardo Enrique Obando Montano, ‘Cheko’, y Tomás Martínez Minota, ‘Manaba’. En pesos colombianos, según el valor que ahora tiene el dólar, llegó a ganar cerca de 1.500 millones de pesos por cada señalado criminal.

Tal y como lo señaló el fiscal federal Brit Featherst, la abogada, con sus acciones delincuenciales, “no solo pervirtió el estado de derecho y el proceso de paz en Colombia, sino que también obstaculizó las investigaciones en curso que facilitaron el flujo de drogas ilegales hacia los EE. UU. al proteger a peligrosos narcotraficantes”. Es de recordar que fue el 10 de mayo de 2018 cuando Maritza fue acusada de manera formal en el país norteamericano, y en enero del 2021 cuando se autorizó su extradición. Así mismos, en junio del 2022, fue hallada culpable de los delitos de obstrucción de la justicia y complicidad.

La condena otorgada a Maritza, es de resaltar, tuvo en cuenta el tiempo que estuvo presa en Colombia en junio del año 2019. Según recae en su historial delictivo, la abogada ya había tenido problemas con la ley en el año 2012. En mayo de ese año, fue acusada de conspiración para cometer lavado de dinero y cargos sustantivos de lavado de dinero. En su momento se comentó que los crímenes que se le adjudicaban eran consecuentes a acciones cometidas por ella entre enero del año 2006 y diciembre del 2010.

Para aquel momento, señala la investigación, de la mano de un hombre identificado como James Arley Velasco González, logró lavar cerca de tres millones de dólares que había conseguido gracias a la realización de fraudes dentro del sector médico. El 29 de noviembre del 2012, de hecho, fue condenada a pagar 24 meses de prisión. La mujer quedó en libertad luego de que su tiempo en la cárcel fuera reducido a ‘tiempo cumplido’. Para cometer esos crímenes, usó sus propias empresas, entre ellas, Celebration Home Services, Inc., 4 All Your Needs, Inc., VPP Staffing, Inc, y Work Force Innovations, Inc. Así lo resaltó, en una de sus más recientes investigaciones, el diario El Tiempo.

