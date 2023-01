Gustavo Bolívar arremete contra el partido Conservador: “votó por Rodolfo y antes por Fico, y desde el 7 de agosto están con Petro”

El exsenador se refirió al partido Conservador. Foto: Colprensa

No han dejado de generar polémica las declaraciones que hizo el ahora exsenador Gustavo Bolívar en una entrevista que sostuvo con la Revista Semana. Entre los distintos temas que trató, se refirió al partido Conservador, que hoy hace parte de la coalición de gobierno, pese a que fue uno de los grandes opositores a Gustavo Petro durante sus campañas electorales de 2018 y 2022.

El escritor y libretista se atrevió a decir que aquella colectividad “vive del voto comprado” y que “no es capaz de subsistir sin el clientelismo”.

“Uno mira un Partido Conservador, que votó por Rodolfo y antes por Fico, y desde el 7 de agosto están con Petro. Son personas que viven del voto comprado. No tienen la posibilidad de subsistir si no es por la vía del clientelismo. Es que el político tradicional necesita de una entidad para esclavizar electoralmente a unos empleados. De ahí sale una parte de los votos. Entonces, en la medida en que tengan el Sena, el ICBF, el Fondo Nacional del Ahorro, pues van a tener votos”, le dijo al medio mencionado.

Así mismo, aseguró que el partido se “acabaría electoralmente” si le “cortan el chorro”, o dicho de otra forma, si le quitan los puestos que ostenta en las entidades del Estado; pero, que esto acabaría con la posibilidad de hacer las reformas que pretende el gobierno Petro.

“Eso fue una discusión que tuvimos. Si nosotros le cortamos el chorro al Partido Conservador, que tiene más de 200 entidades en toda Colombia, se acaba el partido en las próximas elecciones. Pero nosotros no hubiéramos hecho las reformas. Petro me decía: es eso o la reforma. Y tiene razón. Ellos tienen una fuerza en el Congreso que no se puede desconocer”.

Los ataques de Bolívar en aquella entrevista no solo fueron para el partido Conservador, también se fue en contra de Agmeth Escaf, miembro de su propia coalición, el Pacto Histórico, al calificarlo como una equivocación dentro de esa colectividad.

“No era del proceso, en el 2018 hizo campaña por Duque, por los Char, eso no lo hace malo, aclaro que no soy sectario. Pero si hacía campaña con Duque y con Char, pues debió buscar una curul en esas toldas”, dijo Bolívar para la mencionada revista.

Escaf, que encabezó la lista de candidatos a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por el departamento del Atlántico, le respondió a través de una serie de trinos en su cuenta de Twitter. Aseguró que Bolívar está mintiendo y que nunca ha tenido relación con los Char.

Además, dijo que Bolívar lo está difamando porque “no puede superar que en el año 2021 el presidente Petro no haya querido aceptar a su amigo Miguel Ángel del Río como cabeza de lista de mi departamento”.

“¿Por qué no pudo ser Del Río cabeza de lista? Porque Petro mandó a hacer una encuesta para tomar la decisión más justa y resulta que al abogado nadie lo conocía y en cambio la gente dijo que sí votaría por mí. Eso fue todo. Bolívar no supera un evento que ocurrió en 2021.”, aseguró además Escaf en Twitter.

La supuesta red de trata de personas en el Congreso

Otro tema al que se refirió Bolívar en su entrevista con Semana fue una supuesta red de trata de personas al interior del Congreso de la República. Según él, cuatro mujeres se acercaron para contarle que estarían siendo sometidas por senadores que a cambio de contratos laborales cortos (entre tres y cuatro meses) las obligarían a sostener encuentros sexuales.

Bolívar aseguró que los senadores y funcionarios involucrados están “plenamente identificados” y que el caso no ha salido a la luz porque las víctimas no han querido denunciar lo ocurrido por temor. “Yo se la conté a varias personas, pero el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado”, dijo.

