Tras ser reportada como desaparecida, mujer fue hallada sin vida en una vivienda del norte de Cali

En la madrugada del domingo 8 de enero se halló el cuerpo sin vida de Yanet Patricia Arroyo, una mujer de 60 años que había sido reportada como desaparecida desde el 5 de enero. Su familia, desde entonces, no tenía idea del paradero de la mujer. Finalmente, las autoridades la encontraron al interior de una vivienda al norte de la ciudad en el barrio Villa del Prado, en el norte de Cali. De acuerdo con lo que se conoce, su cuerpo no presentaba señales de violencia, pero sí estaba en estado de descomposición.

“En cámaras de seguridad se ve cómo la señora había frecuentado varias veces esta residencia junto con otras personas. La familia nunca denunció su desaparición, pero si la estaban buscando por otros medios, la casa se encontraba sola y tampoco había elementos que conducen a saber de quién es”, comentó sobre el caso el general José Daniel Guadrón, comandante de la Policía Cali. Tal y como reportaron sus familiares, la última vez que la vieron con vida fue hacia el mediodía del 5 de enero.

Para ese momento, Arroyo se encontraba abordando un taxi a la altura del barrio La Rivera 2. Luego de esto, dicen allegados de Yanet, no volvió a contestar su teléfono celular. Así mismo, no atendió a una cita que tenía pactada para ese día. Las autoridades se encuentran investigando qué hay detrás de la muerte de esta mujer.

El caso de Yanet se suma al ocurrido en diciembre del año pasado, cuando se halló el cuerpo sin vida de la ingeniera Sandra Zuluaga Giraldo, al interior de su carro, abandonado en cañaduzales del corregimiento de Navarro, jurisdicción de Cali. La ingeniera había sido reportada como desaparecida, luego de que, el pasado 17 de diciembre, emprendiera un recorrido en su campero blanco de marca Jimmy. Se dirigía al corregimiento de El Tiple, en el municipio de Candelaria, desde Yumbo. Llama la atención que al salir le dijo a un pariente que estuviera pendiente de ella en caso de que no se comunicara.

A la profesional en temas agropecuarios la esperaban a las 9:30 de la mañana en su destino. Ella inició su movilización sobre 7:50 de la mañana. De acuerdo con lo que se ha reportado, la última señal de vida que dio fue sobre las 8:20. Al no saber nada de su paradero, allegados empezaron a pedir ayuda en redes sociales. “Urgente, Sandra Zuluaga no se ha reportado desde las 8:20 de hoy”, se leía en los mensajes que circulaban en Internet. Datos preliminares destacan que el cuerpo de la especialista en administración y evaluación de proyectos no tenía signos de violencia aparente.

Mientras se esclarece lo ocurrido con la mujer, ya se han hecho algunos señalamientos. Fue la gobernadora Clara Luz González, quien calificó los hechos como un supuesto feminicidio: “Siento tristeza por el feminicidio de la ingeniera agrónoma, Sandra Yulieth Zuluaga, en Candelaria. No hay derecho que asesinen a una mujer tan llena de vida y futuro, mis condolencias su familia”, comentó en sus redes sociales. El cuerpo de la mujer fue encontrado por una patrullera de la Policía Nacional luego de que se alertara del abandono de un carro en la zona, al oriente de la capital del Valle del Cauca.

En noviembre del 2022 se conoció un informe del Observatorio Colombiano de Feminicidios en el que se detalló que el Valle del Cauca era el departamento colombiano con más feminicidios de ese año. “De esta realidad parte el trabajo del Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM), donde nos encargamos de medir y analizar las condiciones de vida de las mujeres, específicamente en la región Pacífica, para generar información de calidad que incida en la toma de decisiones en entidades públicas y privadas, y avanzar así en la equidad de género”, reveló la entidad.





