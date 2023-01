Enrique Gómez: “Ya no más complicidad en favor de narcoguerrillas y genocidas”

El director del Movimiento Nacional de Salvación cuestionó al presidente Petro y hablo del Gran Acuerdo de lo Fundamental. Pantallazo de vídeo compartido por Twitter.

Tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República y convertirse en el primer jefe de Estado abiertamente de izquierda que ha tenido el país, varios sectores de derecha han decidido ser una férrea oposición, una muestra de ello son algunos integrantes de la bancada del Centro Democrático y otros independientes que critican y cuestionan lo que ellos señalan como desaciertos del presidente Petro.

Pero tal vez uno de los que publica todos los días en contra del jefe de Estado es el excandidato presidencial y director del Movimiento de Salvación Enrique Gómez, el político que perdió en las elecciones contra Petro, trinó una publicación en la que señalaba la necesidad de generar una serie de acuerdos para afrontar las problemáticas que está teniendo el país.

“Estamos al comienzo del horror socialista para Colombia y debemos lograr cambios que beneficien a los buenos ciudadanos. Ya no más complicidad en favor de narcoguerrillas y genocidas. Propuestas como una reforma total a la justicia y el verdadero Acuerdo Sobre Lo Fundamental”.

El director del Movimiento Nacional de Salvación indicó que tiene la intención de incentivar una papeleta, que al mejor estilo de los 90′s, traiga al debate el desarrollo de reformas judiciales.

“Vamos a proponer a manera de la séptima papeleta que nos trajo la constitución una nueva papeleta para reformar la justicia, y ahí vamos a incluir puntos concretos para llegar a ese gran acuerdo sobre lo fundamental para cambiar la injusticia que nos tiene acosados y en manos de los criminales”.

Gómez señaló la necesidad de que entes de investigación como la Fiscalía no tengan independencia y se deban someter a otras ramas, como por ejemplo la ejecutiva: “vamos a pedir que la Fiscalía General de la Nación no sea más independiente, dependa más del ejecutivo y nos responda por esta criminalidad. Vamos a pedir que solo se nombren a los jueces de concurso, a los mejores y que han trabajado para presentar sus exámenes de conocimiento”.

Otro de lo puntos indicados por el director del Movimiento Nacional de Salvación, es que la rama judicial debe estar libre de conflictos de intereses:

“Vamos a quitar de la jurisdicción tanto conflicto y diferencia que no debe ser parte de un proceso judicial, como por ejemplo el incumplimiento de las obligaciones laborales, eso debe ser un proceso administrativo expedito que no recargue al trabajador con el deber de demandar y también vamos a pedir que el Consejo de Estado no sea más segunda instancia, despejar la justicia es urgente para despejar todos esos procesos que acosan la rama”, mencionó Enrique Gómez, siendo criticado en este punto por la poca claridad de sus ideas.

Aunque este no es el único pronunciamiento que ha realizado el director del Movimiento Nacional de Salvación y excandidato presidencia, Enrique Gómez criticó la reunión que tuvo el día de ayer 7 de enero el presidente colombiano junto al polémico mandatario Nicolas Maduro en la capital venezolana.

“Petro en Carcas con Maduro: ¿Lo llamaron a rendir cuentas? Eso sí, alistándole todo a los delincuentes del ELN”.

Por su parte la polémica congresista María Fernanda Cabal cuestionó fuertemente la sonrisa del presidente y Embajador señalando: “Comunistas felices, mientras los ciudadanos sufren los estragos de su nefasto gobierno y sus peligrosos anuncios. Mucha risa y reencuentro, mientras las familias colombianas se enfrentan a la inflación, pensando qué darán de comer a sus hijos porque ya no alcanza el dinero”, indicó la política uribista.

Todo se da en el marco del eufórico mensaje de agradecimiento que dejó el Embajador Armando Benedetti tras la visita de Petro a la capital venezolana.

“¡Muy feliz! Fue un honor recibir por primera vez en la residencia del embajador en Caracas al presidente @petrogustavo. ¡Te quiero mucho!”.

