En video quedó registrada la agresión de un hombre a una niña de siete años. Crédito: Página de Facebook El avispero Bucaramanga

No paran los casos de maltrato y abuso hacia los niños, niñas y adolescentes en el país. En lo que va de 2023, se han conocido varios casos de descuido, negligencia o violencia hacia menores de edad.

En esta oportunidad, un episodio de violencia contra una menor quedó registrado en las cámaras de seguridad de un mercado en Bucaramanga, capital del departamento de Santander. En dicho metraje, se evidencia la manera en que el hombre empuja a la niña y la deja tirada en el piso.

A través de redes sociales se conoció el lamentable hecho en el que un comerciante del mercado, según la información compartida por la madre de la menor a Caracol Radio, sacude y empuja a la niña en repetidas ocasiones para alejarla hasta que la menor resulta en el suelo sin nadie que la ayude.

En lo momentos previos a la agresión captada por las cámaras del mercado de Las Pulgas de Bucaramanga ,se puede ver cómo la menor camina por un callejón del lugar, después ingresa a uno de los establecimientos para, posteriormente, continuar su camino y llegar hasta donde se encuentra el hombre de camiseta amarilla.

En la publicación se evidencia que la niña intenta abrazar al hombre por detrás. Es ahí cuando el comerciante comienza a alejar a la menor para que no lo siga abrazando.

En ese momento, el hombre camina por el pasillo y la niña va tras él agarrándolo de la mano, luego de varios pasos, se voltea y comienza a empujar a la niña y a soltarla de la mano. En ese momento, el comerciante empuja a la niña con tal fuerza que la deja tirada en el piso sin que la niña se pueda poner de pie, mientras el hombre se aleja discutiendo.

Según la información compartida por la madre en entrevista a Caracol Radio, la menor tiene una condición especial por lo que fue a buscar al hombre, que es una persona conocida en el sitio y quien se dedica a la reparación de campanas extractoras.

Según la información, el hombre no quería que se llegara a mal interpretar la situación, y esa fue la razón de la actuación hacia la niña, así lo explicó la madre.

“Él lo que dice es que lo hizo porque no quería que nadie malinterpretara las cosas, yo le digo que de todas maneras él no tenía derecho para haberla tirado así; yo le dije si tú me le partes la cadera, un brazo, la columna, me le das un mal golpe en la cabeza, imagínate”.

Según el relato, la niña confundió al hombre con un tío, por lo que fue y lo abrazó, Al parecer, la confusión se dio por que el hombre, en repetidas ocasiones, le ha regalado chocolates a la menor.

“Cuando ella llegó llorando yo le pregunté, ¿qué te pasó mami?, y ella me dice ‘mi tío me tumbó’, y yo le digo, ¿cuál tío si tú acá no tienes tíos?, y ella me dice ‘mi tío el que me regala chocolates’”.

La mamá de la menor también confirmó que la Policía Metropolitana de Bucaramanga se presentó al otro día para adelantar la investigación por los hechos y esclarecer lo sucedido.

