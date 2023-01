El gesto de Falcao cuando le hablaron de debutar en Millonarios

El delantero colombiano estuvo firmándole autógrafos a unos seguidores de Millonarios FC y de la selección Colombia cuando fue abordado por un simpatizante embajador con la pregunta de si piensa jugar en la primera división de Colombia algún día / (TikTok: @Juliparra10)

En la carrera profesional del delantero magdalenense Radamel Falcao García no figura ningún club colombiano, por lo menos en la primera división.

Del máximo goleador en la historia de la selección Colombia se sabe que debutó a los 14 años como centro atacante del club Lanceros de Boyacá en la Primera B de 2000, antes de que partiera para Argentina y se convirtiera en la gran promesa y posterior figura del club River Plate de Buenos Aires, campeón de la primera división del actual campeón del mundo en 2008 en su torneo clausura.

Con un comienzo complejo en el profesionalismo, García Zárate emprendió su carrera por Europa en 2009 cuando Porto le abrió las puertas y desde entonces comenzó una senda de títulos que le permitió llegar a debutar en los clubes Atlético de Madrid, AS Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y Rayo Vallecano.

Este martes 3 de enero el Tigre de Santa Marta fue titular en la eliminación del Rayo Vallecano en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2022/23. El club de Vallecas cayó derrotado en condición de visitante frente al Sporting Gijón y le dijo adiós al torneo copero del que fueron semifinalistas en la campaña inmediatamente anterior cuando perdieron contra el actual campeón, Real Betis Balompié.

Sin embargo, antes de que se jugara este partido, un tiktoker colombiano (@juliparra10) contó cómo conoció a Falcao en España antes del partido contra Girona FC por la fecha 15 de La Liga Santander en el Estadi Montilivi de la ciudad catalana.

La bandera de Colombia, una camiseta de Millonarios y un cartel de aliento para el futbolista colombiano fueron las muestras de apoyo de Julián Parra, que viajó en tren desde Barcelona hasta el hotel de concentración del equipo madrileño, que sacó un empate 2-2 en casa de Girona con Falcao, que ingresó al minuto 79 para reemplazar a Santi Comesaña en el ataque.

En medio de abrazos, saludos, firma de autógrafos de camisetas y el acompañamiento de otros fanáticos, Falcao le dio muestras de cariño y agradecimiento a los que viajaron exclusivamente a verlo jugar en la primera división española.

Antes del susodicho partido de La Liga Santander, Parra le preguntó directamente a Radamel “¿Pronto en Millos, Falca?”, a lo que el Tigre sonrió con cariño y le dio un abrazo que ilusionó a más de un seguidor embajador que sueña con verlo retirarse en Colombia y específicamente en el equipo más campeón de Bogotá.

Una camiseta de Millonarios, otra de River Plate, trapos de la selección Colombia y del equipo embajador fueron los recuerdos que se llevó Parra viendo jugar por primera vez al ídolo de la selección nacional en la última década. Así se vivió el particular momento entre colombianos en España:

El Rayo no supo aprovechar a Falcao en la Copa del Rey este 3 de enero

El Tigre fue titular con el Rayo en la formación 4-2-3-1 alineada por su entrenador Andoni Iraola y estuvo en el terreno de juego durante 73 minutos sin mayores oportunidades claras de gol para marcar la diferencia.

Falcao venía de jugar en la segunda ronda de la Copa del Rey como revulsivo y anotó en la tanda de penales contra Atlético Saguntino en condición de visitante para llegar a los dieciseisavos de final de la competencia.

No obstante, el máximo anotador en la historia de la selección Colombia no tiene la racha goleadora de hace un año y medio, cuando fichó por el equipo de Vallecas. Fue así como este 3 de enero se despidió del partido en la etapa final como sustitución del mediocampista Santi Comesaña.

El elenco de Vallecas no supo cómo aprovechar a Radamel y el colombiano terminó pasando inadvertido para los defensas del equipo contrario. En todo el partido realizó solamente un tiro al arco. Fue muy pobre el accionar ofensivo del Rayo, que no tuvo muchas opciones para marcar y que no descifró cómo conectar a los mediocampistas con el delantero cafetero.

Lo más importante que llevó a cabo Falcao fue la falta en contra de un futbolista del Sporting de Gijón, la cual terminó en el primer tanto del partido. Radamel intentó recuperar una pelota y terminó haciendo una falta peligrosa muy cerca al área. Esta jugada fue aprovechada por los de Gijón, que acabaron llevándose la victoria tras el cobro de la infracción mencionada y de un remate dentro del área que se desvió en un defensa del conjunto de Vallecas.

Durante la derrota por Copa del Rey, Falcao volvió a la titularidad tras casi dos meses de ausencia, momento en que fue inicialista en el empate 0-0 frente al Celta de Vigo por la Liga de España. En lo que va de la temporada, el Tigre solamente ha marcado dos goles.

A continuación, el resumen de las mejores jugadas del compromiso disputado en Gijón:

El equipo local avanzó a octavos de final de la competencia copera española gracias al doblete registrado por Uros Milovanovic / (ESPN)

