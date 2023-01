Desde enero de 2023, los gastos con tarjeta de crédito serán 66,5% más costosos

Las tarjetas de crédito que más se acercan a la tasa de usura: Scotiabank Colpatria: 41,45%; Banco de Bogotá: 41,43%; Banco Pichincha: 41,42%; Banco Itaú: 41,40%; Banco Falabella: 41,39%

Inicia un año nuevo y, con este, nuevas cifras en lo que respecta a la economía nacional. Recientemente, la Superintendencia Financiera hizo el anuncio de la tasa de usura que empieza a ser efectiva desde hoy, 1 de enero del 2023. Tal y como lo reveló la entidad, será del 43,26% para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. Esto, entre otras cosas, significa que el uso de tarjetas de crédito para el inicio de esta nueva temporada será 66,5% más costoso de lo que fue en enero del 2022.

Es de recordar que, en comparación con enero del año pasado, hubo un incremento en la tasa de usura de 17,28 puntos porcentuales, es decir, pasó de ser del 25,98% en enero del 2022 al 43,26% en enero de 2023. A esto se le suma que la Superfinanciera el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 28,84%. Esto, en otras cifras, representa un aumento 120 puntos básicos (1,20%). Esto estará vigente desde este 1 de enero hasta el último día del mes, el 31.

De acuerdo con lo que explica el Banco de la República en su página web, la tasa de usura se refiere al “valor máximo de los intereses remuneratorio o moratorio que puede cobrar un organismo a los agentes de la economía y se construye como 1.5 veces el interés bancario corriente por modalidad de crédito”.

“Para los efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal (Artículo 305), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos”, explicó, por su parte, la Superintendencia.

Es importante, recomiendan expertos, que exista consciencia, entre los ciudadanos, respecto a su poder adquisitivo. Esto para evitar entrar en deudas difíciles de pagar

En diálogo con el diario especializado La República, expertos hicieron recomendaciones a quienes están pensando en hacer uso de este recurso. “Se debe gastar solo el efectivo disponible, no es una buena idea endeudarse en tarjetas de crédito o créditos de consumo a periodos largos. Asimismo, se debe actuar con prudencia en los gastos de vacaciones”, indicó Diego Palencia, vicepresidente de investigación de Solidus Capital.

Es importante destacar que ese mismo portal informativo entregó un listado acerca de las tarjetas de crédito que más se acercan a la tasa de usura: Scotiabank Colpatria: 41,45%; Banco de Bogotá: 41,43%; Banco Pichincha: 41,42%; Banco Itaú: 41,40%; Banco Falabella: 41,39%.

“Por temas de inflación, los bancos centrales han aumentado las tasas de interés para controlar el costo de vida, entonces encontramos tasas de interés tan altas, para temas que quizás no veíamos hace 20 años, tasa de usura al 43 % efectivo anual. ¿Qué quiere decir eso? que, si usted pide un crédito a un año de 10 millones de pesos, a final de año usted ya ha pagado intereses por casi 4,3 millones de pesos. Eso es algo que no tiene sentido y no es financieramente viable”, detalló, en testimonios recopilados por la revista Semana, Andrés Moreno, asesor y analista financiero.

“Las tarjetas de crédito son un medio de pago para hacer compras por internet, para acceder a un viaje, para tener una organización financiera y, por ejemplo, si se hace mercado con la tarjeta, saber realmente cuánto costó todo. Si se va a pagar algo en débito automático, pues que la tarjeta sea esa herramienta para que no le toque hacerlo a usted, lo que está mal es que se vaya a 24 o a 36 cuotas”, añadió y concluyó Moreno en su conversación con dicho portal.





