El técnico Jorge Luis Pinto se refirió a los nuevos fichajes del Cali y descartó varios jugadores

Jorge Luis Pinto reveló los posibles fichajes del Cali. / (Twitter: @AsoDeporCali)

Deportivo Cali confirmó en las últimas horas un nuevo fichaje, se trata de Kevin Riascos, delantero proveniente del Carabobo de Venezuela que llega a fortalecer el frente de ataque verdiblanco. Sin embargo, son varias las dudas sobre las contrataciones del plantel y sobre este tema, fue el mismo técnico del ‘Azucarero’, quien despejó dudas sobre el proceso y vaticinó un posible arribo de importancia.

En diálogo con el ‘VBar’ de Caracol Radio, el timonel santandereano hizo referencia a varios de los jugadores que ya han sido confirmados oficialmente por el club, en este caso, habló del portero uruguayo Kevin Dawson, y otras contrataciones que eran necesarias para fortalecer el esquema táctico, de igual forma, destacó la llegada de Kevin Saucedo, jugador que conoció tras su paso por Millonarios en 2019.

Respecto a los contratados, señaló:

“Hay cinco jugadores que ya están definidos y falta uno por definir; el arquero Dawson, el central Riascos, los volantes punteros John Vásquez y Viveros y el centro delantero Gustavo Ramírez, hay un chico que conocen muy bien, que es Saucedo, que ya tuvo su vida en Millonarios y después tuvo una lesión, viene a cumplir”.

También puede leer: Kevin Viveros es el nuevo refuerzo del Deportivo Cali para la temporada 2023

Caso Daniel Mantilla

Uno de los jugadores que tiene la alarma de los hinchas activa es Daniel Mantilla, extremo que dejó Atlético Nacional y busca ser acomodado en algún equipo. El atacante ya habría recibido una oferta del Cali, sin embargo, la desestimó teniendo en cuenta sus pretenciones económicas, no obstante, onceno vallecaucano volvió a ofertar y el suspenso está al máximo.

Sobre el tema, el técnico Pinto dio varias pistas, pero no confirmó la contratación, pues sentenció:

“Estamos por definir otra alternativa en estas últimas 24 horas, puede ser Mantilla y hay otra alternativa, dejémoslo así porque se dañan los negocios, yo quiero volantes punteros que sepan jugar en las tres posiciones; en la banda derecha, adelante o por la banda izquierda, como lo hace Dembélé o media punta”.

El último equipo de Daniel Mantilla fue Atlético Nacional. Tomado de @dimayor

La posible llegada del ‘Rifle’ Andrade

Andrés ‘Rifle’ Andrade es jugador libre desde hace varias semanas, pues Atlético Nacional no renovó su contrato. El volante ya habría sido contactado por varios equipos, y fue el mismo Pinto quien aseguró que su nombre estuvo en la carpeta del verdiblanco, sin embargo, por ahora no se espera que llegue al equipo, aunque no fue claro al descartar su posible arribo.

“Respecto al ‘Rifle’, fue una de las cartas que tuvimos y se analizaron mucho, ahora no está dentro de lo último que está por definirse, porque yo me fui antes para el Mundial, dejando cinco nombres definidos, y esos cinco nombres que el profe Velasco tomó las riendas de lo deportivo, las concretó y definió, y ahora están listos para llegar el domingo o lunes a la mañana”, expresó Pinto en el ‘VBar’.

Andrés ‘el Rifle’ Andrade no ha definido su futuro y estuvo en la carpeta del Deportivo Cali. Foto: VizzorImage / Luis Benavides

Respecto al cese de actividades de hace algunas semanas, el estratega mundialista, aseguró que los jugadores volverán a entrenar a partir de la primera semana de enero, pues por el momento se encuentran de vacaciones, además, de puntualizar que diferentes problemas contractuales ya se han solucionado con la mayoría de miembros del plantel profesional.

“El plantel en ese momento está en vacaciones y regresa el 2 a las 2, ahí se les ha comunicado a todos los jugadores oficialmente de parte del club, el 2 a las 2 reinician. Los problemas que se han ido solucionando en un 90 % con todo los jugadores respecto”, indicó.

Seguir leyendo:





<br/>