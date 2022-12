Taxista en Medellín le hace escándalo a una usuaria para que le pague la carrera

En redes sociales se conoció un video donde el conductor de un taxi encuentra a la mujer que, presuntamente, no le había cancelado el valor de la carrera hasta el centro comercial Fabricato en la capital antioqueña. Crédito: @DenunciasAntio2

En redes sociales se conoció un video en el que el conductor de un taxi encuentra a una mujer que, presuntamente, no le había cancelado el valor de la carrera hasta el centro comercial Fabricato en la Medellín, capital del departamento de Antioquia, y le exige el pago del servicio. El hombre, del que se desconoce su identidad, decidió dejar su taxi para buscar a la pasajera, a la que encontró muy tranquila esperando su comida en un restaurante al interior del centro comercial.

“Vea la ladrona aquí, véala”, así comienza el video del ofuscado conductor cuando encuentra a la mujer en una mesa dentro de un establecimiento de comida. “Esa es la ladrona roba taxistas, se robó la carrera, esa es la ladrona, para que la tengan en cuenta todos los muchachos taxistas aquí de Medellín”, sigue el relato del hombre en el video.

En redes sociales se conoció un video donde el conductor de un taxi encuentra a la mujer que, presuntamente, no le había cancelado el valor de la carrera hasta el centro comercial Fabricato en la capital antioqueña. Crédito: @DenunciasAntio2

Mientras la mujer mira al hombre con ojos de asombro, se alcanza a apreciar que bebe un sorbo de agua, de repente, el video se corta y reanuda con la mujer metiendo su mano en el bolso mientras el conductor afirma “ya la encontré, ya me va a pagar, hágale tranquilo”.

Con la voz un poco más relajada el hombre comienza a hablar sobre la importancia de la honradez. “Es que uno tiene que ser muy honrado, muy honesto” en ese momento, sin previo aviso, es interrumpido por la mujer que alza su voz y sentencia “vea, ¿sabe qué?, no le voy a pagar, ya”.

A partir de ahí, el caos se apodera del momento y el taxista cuestiona a la mujer por su negativa a cancelar el servicio prestado, “es que yo no le estoy robando, ¿cómo no me va a pagar la carrera si yo la traje honestamente?, ¿por qué no va a pagar madre?”.

La negativa de la mujer es implacable, “no, no le voy a pagar y punto, ya, no le voy a pagar, no me da la gana, súbame a redes, suba lo que quiera”.

El hombre, incrédulo de lo que está escuchando, sigue cuestionando a la mujer y le pregunta “me debe de pagar, ¿no le da la gana?, ¿por qué no le va a dar la gana de pagarme si yo no la estoy robando”, continúa el hombre mientras afirma que, “le presté un servicio humildemente como somos los paisas”.

La mujer en medio de su negativa a cancelar el pago del servicio y luego de escuchar que el conductor del taxi le pregunta si ella es una ladrona, asegura que “no, el ladrón es usted, me está diciendo que 45 mil pesos”, a lo que el hombre le comenta que tuvo que dejar el carro parqueado con el taximetro encendido y ese es el valor que marca mientras él, inocente, esperaba que la mujer volviera con el dinero para cancelar los estipendios que le adeudaba.

“¿Ladrón?, ¿en qué le robé, muéstreme?, 45 mil pesos venga y verá lo que lleva el carro, es que yo no la estoy robando, me dejó esperando allá todo el tiempo y se vino pa’ acá tranquila, ¿por qué si me dice que ya viene, por qué no bajó?”, comentó el hombre airado por la situación.

Mientras el hombre expone sus argumentos, la mujer pide que lo saquen del establecimiento, “niña, sáqueme este loco de acá”, a lo que una persona del restaurante se acerca al hombre para pedirle que baje la voz y espere afuera a que llegue la seguridad del centro comercial o la Policía.

No se sabe cómo terminó la historia, pero en redes varios usuarios pidieron la intervención de las autoridades para que los estipendios sean cancelados al taxista y la mujer reciba un castigo ejemplar por su comportamiento.

Seguir leyendo: