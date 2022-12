La dura reflexión de Aida Victoria Merlano sobre las familias tóxicas en Navidad: “Hay gente con la que no me hablo”

Aida Victoria Merlano reveló a sus seguidores que no se lleva bien con todos sus familiares, porque algunos son tóxicos

Para Navidad y fin de año los colombianos acostumbran realizar reuniones en las que se reencuentran y reúnen con toda la familia, los cercanos y lejanos, incluso con quienes no tienen tan buena relación. Recientemente, Aida Victoria Merlano le dio un consejo a sus seguidores y señaló que no está mal alejarse de familiares tóxicos.

La influenciadora barranquillera estaba respondiendo preguntas en sus redes sociales a sus más de cuatro millones de seguidores sobre cómo iba a pasar su celebración de fin de año. Entre las preguntas que le llegaron, uno de los usuarios de Instagram le escribió a la joven una opinión “impopular” sobre las reuniones familiares, señalando que están “sobrevaloradas”.

“La fiesta de fin de año, con toda la familia, está sobrevalorada. Es mejor excluir a los familiares tóxicos”, escribió el seguidor de Merlano y ella decidió dar su propio aporte a esa opinión, señalando que estaba completamente de acuerdo con el usuario. La joven aprovechó el momento para aconsejar a sus seguidores no forzar la reconciliación entre familiares que definitivamente no se llevan bien.

Sin embargo, la influenciadora empezó aclarando que, en su caso, reunirse con su familia es una gran recarga de energía. “Yo a mi familia la adoro, me recargan de una energía divina y amo tenerlos en mi casa”, planteó en un inicio la joven hija de la excongresista Aída Merlano, pero resaltó que a pesar de tener una buena relación con la gran mayoría de su familia, hay personas con las que prefiere no tener contacto.

Aida Victoria reconoció que “hay gente (de su familia) con la que no me hablo. ¿Por qué? Porque llevar mi sangre no te garantiza un cupo en mi vida. Yo tengo en mi vida a las personas que me quieren bonito”. Con esta confesión, la creadora de contenido señaló que, en efecto, dentro de su familia también hay roces y problemas, por los cuales ella ha preferido mantenerse alejada de algunos.

La influenciadora barranquillera habló sobre las reuniones con familiares durante esta época del año

“Si tú eres tóxico, lleves o no lleves mi sangre te voy a querer a metros, así de simple”, concluyó la influenciadora en su reflexión y luego procedió a dar ejemplos de lo que pasa en muchas familias. Merlano señaló que, incluso si una persona recibe insultos y malos tratos por alejarse de un familiar, debe saber que está bien porque esta priorizando su salud mental.

“Que – eres una malp... Sí, pero una malp… con su salud mental en regla y, sobre todo, sabiendo de quién se rodea. Tú eres resultado de las personas que tienes cerca”, señaló la barranquillera y resaltó que por eso es que las personas no deberían dudar a la hora de dejar de compartir sus espacios con otros que no les aportan nada bueno.

La joven influenciadora también expresó que no le parece que, por estas fechas, las personas creen que es una obligación verse con los familiares tóxicos y comprometerse con una reconciliación. “Ese cuentico de: ’Llegó la Navidad, una época de paz, amor y reconciliación. Diciembre es un mes para hacer las paces’. No”.

Para finalizar, la famosa les dejó un mensaje escrito a sus seguidores. “Si tienes un familiar tóxico, aléjalo. No tienes por qué hacer las pases”. En redes sociales, la opinión de la joven fue calificada de “impopular” y algunos usuarios la consideraron “grosera” y hasta “irrespetuosa”; sin embargo otros internautas coincidieron con el punto de vista de la barranquillera.

“Diciembre, mes de falsedad, abrazos falsos, deseos falsos y que perdonar en diciembre y el resto del año seguir con la misma hipocresía”; “Es más que real, la familia es la que tú escoges no la que la vida te dio por sangre, a veces las personas que conoces en el transcurso de tu vida hacen más y son menos traicioneras que la gente que comparte lazos de sangre”, fueron algunas de las reflexiones de los internautas.

