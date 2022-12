Jugador que pasó del América al Junior realizó polémico elogió a la hinchada del conjunto caleño: “Es un equipo muy grande en Colombia”

BARRANQUILLA. 30 de noviembre de 2022. Junior y Deportivo Pereira se enfrentan en el estadio Metropolitano, en juego válido por la sexta fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2022. (Colprensa-Jairo Cassiani)

Carlos Sierra terminó su ciclo deportivo con el América de Cali para iniciar un nuevo camino de la mano del equipo barranquillero Junior a donde llega como uno de los fichajes importantes de cara a los objetivos que se vienen para la temporada 2023 en donde buscarán hacerse a una nueva victoria en la liga local.

Sierra habló sobre su paso por el América y comparó la hinchada del Junior con la de la ‘mechita’, generando polémica por sus declaraciones para el VBar de Caracol Radio: “América es un equipo muy grande en Colombia, una hinchada que se hace sentir y expresa mucho calor en todo lugar que vaya, Junior está más centrado en la costa: la hinchada de Junior, está en todo lado, pero es más regionalizado por decirlo así, América es más nacional”.

Estas declaraciones no habrían calado bien en la afición del equipo atlanticense, pues para muchos parece un desaire a la afición del equipo barranquillero a donde, contrario a lo que se cree, llega motivado y con mucha ilusión para conseguir nuevo y grandes objetivos en su carrera deportiva, como bien se lo expreso al medio de comunicación mencionado: “Quise cambiar de aire y apareció lo del Junior, estuve contento con lo que pasó y se tomó la decisión de quedarme en mi tierra. Uno como jugador quiere estar peleando y en Junior siempre se lucha arriba y pues con la buena intención y las ganas de luchar por un título en Barranquilla”.

La llegada del mediocampista al Junior corresponde a la intención de los dueños del equipo para que se conforme un grupo que sea de la región y que tengan amor por la camiseta, contó Sierra en la entrevista: “Es algo que quiere la junta directiva, que los jugadores sientan los colores y la región, y lo que es jugar en las costa”.

Carlos Sierra nuevo jugador del Junior de Barranquilla Foto: Twitter Junior de Barranquilla.

Por otro lado, su paso por el América de Cali lo dejó con buenas sensaciones y más que agradecido por lo aprendido “yo siempre trabajé para consolidarme en el América, lo logré dos veces y salgo tranquilo por lo que hice en el América, son cosas que se hablan, pero uno siempre trabaja y lucha para estar buen en club, lo que se pueda dar”.

La razón por la que Carlos Sierra deja el América por el Junior de Barranquilla

El centrocampista se alista para afrontar nuevos retos con el equipo ‘Tiburón’, sobre todo pensando en su estabilidad emocional y la de su familia, pues dijo que jugar en el Junior le permitirá estar más cerca a su familia y eso es motivador para él: “Ya había cumplido varios objetivos y ya era una necesidad de cambiar, de buscar otras cosas y en ese panorama se presentó el Junior y más teniendo en cuenta que es mi ciudad, mi casa y que voy a estar más cerca de mi ciudad y mi familia. Me gusta mucho más el reto. Al firmar no me imaginé todo lo que ellos sintieron sobre que me iban a tener más cerca, es una sensación muy bonita”.

