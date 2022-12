Exparticipante de El Desafío fue agredida por su pareja

En la imagen Stephanie Villadiego

Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en la capital del Atlántico, Barranquilla. La víctima fue Stephanie Villadiego, conocida por su participación en la última edición del reality show de Caracol Televisión ‘Desafío The Box’, como quedó registrado en imágenes, la pareja de la joven le dio un golpe en la cara mientras se encontraban a las afueras de un conjunto residencial en La Arenosa.

Como se ve en las imágenes que se encuentran rotando por redes sociales, el agresor, del cual no se conoce la identidad, se ve alterado y se acerca de forma agresiva a Villadiego para posteriormente darle un puño en la cara que la deja en el suelo; no se sabe bien qué sucedió luego, pues la tapa un carro blanco el cual se presume puede ser de alguno de los dos.

El sujeto intenta acercarse nuevamente a la participante del reality show, pero en el lugar están otras dos mujeres, una que empuja al hombre para quitarlo de donde se encuentra Stephanie y otra que se agacha para ver como se encuentra la joven de 28 años.

Por ahora Villadiego no se ha pronunciado frente a lo sucedido ni se sabe si esta procederá legalmente con respecto al hombre que la agredió, Sin embargo, los usuarios han señalado que el hecho se registró hacia el norte de la capital del Atlántico.

Villadiego practica bicicross, es modelo fitness y actualmente se encuentra estudiando culinaria carrera profesional, que según contó en su momento, está pronta a terminar.

Recordemos que la Fiscalía General de la Nación entregó algunos balances sobre su acción contra el delito en Colombia, entre sus resultados mostraron los logros para delitos como el feminicidio y la violencia intrafamiliar y sexual. En cuanto al Caribe colombiano, la institución mostró que en Córdoba resolvieron los cinco casos de feminicidios reportados en 2022. También fueron esclarecidos 190 de los 295 casos de violencia sexual, para un 64 % de avance. Con respecto a la violencia intrafamiliar han resuelto el 75 % de denuncias: 635 de 844 casos. En Cesar denunciaron 1.489 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales ya se resolvió el 70%. También reportaron 390 casos de delitos sexuales, de los cuales se ha resuelto el 56 %.





