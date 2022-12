Desde Tunja, Guillermo Reyes promocionó el descuento en el Soat

Guillermo Reyes promocionando compra del Soat

En la tarde del 21 de diciembre, el ministro de transporte, Guillermo Reyes, acompaño la primera compra de un Soat en Tunja. Con este acto se busca exponer a la ciudadanía que el descuento anunciado por el Gobierno nacional era una realidad.

Durante el evento se indicó un benefició adicional, el cual consistiría en que si durante el transcurso del año no se hace uso del seguro, se podrá acceder nuevamente a un 10% de descuento de su valor para la siguiente vigencia. Se debe recordar que la medida también aplica para las motos con un cilindraje de 200 cm3.

El ministro de transporte, el alcaldé de Tunja Luis Alejandro Fúneme y su Secretario de Tránsito y Transporte, Pedro Rodríguez en la campaña “Más movilidad, más vida”. Foto: @MinTransporteCo. Twitter.

“En busca de reducir el impacto de todo el tema de accidentes de tránsito y que todas las personas que utilizan algún tipo de vehículo sea moto, taxi y demás puedan tener su seguro obligatorio de accidentes de tránsito, entonces venían las aseguradoras quejándose que muchos usuarios no estaban comprando el seguro, que había muchos temas fraudulentos donde han engañado a los usuarios, incluso por portales de internet o en oficinas donde les venden un seguro pero nunca los suben al Runt, nunca o reportan y no quedan asegurados los vehículos y es cuando se dan cuenta que ese seguro no tiene ninguna validez.” Dijo César Pachón, representante a la Cámara por Boyacá en declaraciones a la W Radio.

Este mismo medio también indicó que el representante Pachón hizo presencia en la capital boyacense para acompañar a representantes del transporte público de Tunja, Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá con el fin de comprar el Seguro Obligatoria de Accidentes de Tránsito (SOAT) y, de este modo, mostrarles la reducción del 50 % en su valor total de acuerdo al nuevo decreto nacional que busca mitigar los riesgos asegurando la compra de dichos seguros.

Video promocional del descuento en el Soat. @MinTransporteCol. Twitter.

Por su parte, el ministro Reyes afirmó que “Hoy le queremos decir a Colombia que la tarifa del 50% ya es una realidad, le hemos cumplido a las y los colombianos, la expedición del SOAT ha crecido en un 970 % lo cual muestra el compromiso de las aseguradoras y del #GobiernoDelCambio con el país.” Mediante un tuit en sus redes sociales.

“Desde el #GobiernoDelCambio estamos decididos a apoyar los proyectos que impulsan la movilidad sostenible y llevan Justicia Social y Ambiental a las regiones. ¡Estamos seguros que el Setp de Tunja será uno de ellos! Esperamos que las cosas se den en beneficio de sus habitantes”. Afirmo el ministro de transporte.

Durante su paso por la capital de Boyacá, el ministro Reyes participó en la presentación del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) de la capital boyacense. Actividad que fue encabezada por el Alcalde Alejandro Fúneme.

Ante un público conformado por los concejales de Tunja y funcionarios de la secretaría de transporte de esta ciudad, Germán Reyes insistió en la importancia de adquirir una flota de buses que sean en su mayoría eléctricos; con la finalidad de trabajar en conjunto hacia la transición energética y promover el sistema de energías limpias. Una de las principales banderas del gobierno Petro.

