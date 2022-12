Deportes Tolima quiere contratar a un delantero que la rompió con el Independiente Medellín

Deportes Tolima vs. DIM, cuartos de final de ida de la Copa BetPlay 2022 / (Twitter: @Dimayor)

Uno de los equipos que más se ha movido en el mercado de fichajes es el Deportes Tolima. Después de caer en la final de la Liga BetPlay Dimayor ante Atlético Nacional, el cuadro pijao tuvo un segundo semestre para el olvido luego de no clasificar a los cuadrangulares del campeonato que quedó en poder del Deportivo Pereira.

El Vinotinto y Oro ratificó a Hernán Torres en la dirección técnica pese a la mala campaña en la segunda parte del año. Así las cosas el Deportes Tolima viene armándose hasta los dientes para afrontar las diferentes competencias de 2023 en la que además de la liga y Copa Colombia también tendrá participación en la Conmebol Suramericana.

De hecho el rival del equipo de la ciudad musical de Colombia en la primera fase de la Copa Suramericana será el Junior de Barranquilla en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. A diferencia de años anteriores, esta vez el paso a la siguiente instancia del certamen continental se definirá a partido único.

A pesar de no estar en la fiesta de fin de año en rentado local, el Deportes Tolima le madrugó al 2023 y de momento ha sumado siete caras nuevas que ya están a las órdenes de Hernán Torres que espera nuevamente ser protagonista con el Vinotinto y Oro.

Le puede interesar: Macnelly Torres afirmó que nunca tuvo que pagar para jugar en sus tres etapas en Atlético Nacional

No obstante, el cuadro tolimense no parece tener límites y quiere ir por más en el mercado de pases y ahora va por un jugador del Independiente Medellín con el que no ha renovado contrato y este factor sería aprovechado por el Pijao que está dispuesto a invertir una buena cantidad de dinero por el delantero.

En diálogo con el programa el Combo Deportivo de Caracol Radio Ibagué, el presidente del Deportes Tolima se refirió a la actualidad en materia de refuerzos y reveló que están en conversaciones con el atacante argentino Luciano Pons.

“Vamos despacio, no me quiero adelantar. Ha sido tan complejo el mercado que en la puerta del horno se quema el pan (...) Creemos que el tema de Pons no gira en torno al dinero, porque lo que ofrecimos por él es lo mismo que recibiría en su club actual. Si no que tiene compromisos que no puede incumplir. Y no podemos entrar en ese tema hasta que quede libre”.

Por otro lado, el directivo también se pronunció sobre el caso de Sergio Mosquera que ha sido una de las novelas del mercado de fichajes dado que el jugador quiere salir del Deportes Tolima con destino a Atlético Nacional. Camargo dio por hecho el trueque entre ambos equipo lo que indica que Yeison Guzmán se vestirá de Vinotinto y Oro en 2023.

“La verdad, me sorprendieron esta mañana algunos anuncios de periodistas en relación con lo de Guzmán y no lo puedo desmentir: él, en este momento, está camino a Ibagué para cumplir sus exámenes y vincularse a Deportes Tolima para el próximo año”.

De momento, el Deportes Tolima ha fichado a: Facundo Boné, Bryan Gil, Juan Manuel Valencia, Julián Ángulo, Stefano Arango, Juan Guillemos Arboleda y este jueves fue oficializado el delantero Diego Herazo que llega procedente de Millonarios.

Seguir leyendo: