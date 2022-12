Santiago Urbano, el artista que pinta celebridades con la boca: “Aprendí que no hay límites para soñar”

El joven perdió la movilidad de su cuerpo y en la búsqueda de distraer su mente, encontró la posibilidad de hacer arte con su boca.

Santiago es un joven caleño que no ha tenido la vida fácil. Sus padres fallecieron en un accidente de tránsito, y pese a que el artista no recuerda mucho sobre cómo ocurrieron los hechos, si tiene presente que su abuela fue quien se hizo cargo de su crianza junto con la de sus hermanos.

Pero esto no es lo único que ha marcado la vida del talentoso joven, pues a los 14 años enfrentó uno de los retos más difíciles :un accidente en moto le arrebató la movilidad de su cuerpo, dejándolo cuadripléjico y solamente con la capacidad de mover los músculos de su rostro.

Infobae Colombia tuvo la oportunidad de conversar con Santiago, que contó cómo su abuela se convirtió en el pilar de su vida, y lo ha apoyado en la realización de terapias físicas para dedicarse a la pintura, recibiendo el reconocimiento de un famoso influenciador colombiano residente en México.

Santiago contó que supo de sus estado debido a un error de parte del personal que estaba a su cuidado, puesto que era un menor de edad y este tipo de información se debe dar en compañía de un adulto responsable del cuidado del joven.

“Yo me enteré una vez que el médico tratante entró a la habitación con unos colegas de él comentando el caso en la situación en la que estaba y me tomó de sorpresa en ese momento, fue como si me echaran un balde de agua fría de pensar que no me iba a volver a mover. Yo dije, se me acabó la vida”, reveló Urbano a Infobae Colombia.

El joven caleño ha recorrido un largo camino para emprender con su aprendizaje y talento con el pincel

Luego de esta situación, el joven artista tuvo problemas de depresión y en algún momento pensó en quitarse la vida. Sin embargo, recibió ayuda psicosocial de parte de la clínica en la que se encontraba internado, además de los medicamentos necesarios para su tratamiento.

“En ese momento sí pensaba en para qué para qué iba a continuar viviendo si lo que quería hacer o los sueños que que tenía no se iban a cumplir, por la situación en la que había quedado. Entonces, en ese momento siento como un poco en crisis y la clínica me suministró los medicamentos para la depresión”, argumentó Santiago Urbano.

Infobae Colombia: ¿En qué momento tomó la decisión de pintar?

Santiago Urbano: Un día en mi cuarto yo dije ‘tengo que hacer algo para no aburrirme tanto’. Tenía pensamientos negativos siempre, entonces digo: tengo que buscar una manera de distraerme y de disolver esos pensamientos, que prácticamente me estaban haciendo era más daño. Empiezo a investigar qué podía hacer y una señora de una fundación me da la idea de que pintara, pero no tuve alguien que me enseñara ni nada, sino que yo viendo un video de personas que también pintaban con la boca, hombros o con los pies fue que me animé. Yo pensaba principalmente pintar con la cabeza así como tengo la gorra para para trabajar en el computador o en el celular, pensaba pintar así mismo, pero después me decidí a hacerlo con la boca y así poco a poco fue surgiendo, mirando videos.

Por tal motivo, con pincel en la boca, decidió hacer una pintura para rendirle un homenaje a uno de sus influenciadores favoritos, Juan S Guarnizo, el colombiano que es tendencia gracias a sus publicaciones en Twitch. Actualmente, Santiago trabaja en una obra en donde representa a AuronPlay, el famoso youtuber español al que espera poder entregarle la pintura.

Infobae Colombia: ¿Cómo hace contacto con el influenciador Juan Guarnizo?

Santiago Urbano: Porque esta misma señora que te comento de la fundación me dice que por qué yo empecé pintando en lienzo, pues la primera pintura que hice fue en cajitas de madera y distintas cosas en lienzo, pero después ella me da la idea de que pintara de pronto algún jugador, que con ayuda de ella se la hacíamos llegar y en ese momento a mí se me vieron la cabeza influenciadores. A Juan Guarnizo lo encontré en la red social Twitch haciendo directos, y en el momento en que lo vi me identifique mucho con él y de cierta manera me ayudó a a calmarme un poco, a dejar de pensar también en cosas que no tenían sentido.

Urbano agregó que gracias a la mujer que lo ayudó con una fundación, encontraron a la madre del influenciador y ella le hizo llegar el video. Y dijo: “Apenas él vio el video, me envió un mensaje y para mí recibir ese mensaje fue una ilusión, una alegría inmensa de como tú ves alguien que admiras bastante y que te quiera conocer también en persona es una ilusión muy muy grande”.

Finalmente, Santiago envió un mensaje para todas aquellas personas que han pasado o están pasando por momentos de dificultad y no encuentran una salida, pidiendo que nunca se den por vencidos y luchen por cumplir sueños, a pesar de las limitaciones, puesto que estas solamente están en la mente.

“No sé si lo han notado, pero yo en las redes pongo ‘Sueña sin límites’, porque aprendí que no hay límites para soñar. No importa que tan lejos o qué tan difícil se vea cumplir un sueño, nunca hay que perder la fe, nunca hay que abandonarlo por más difícil que se vea. Hay que motivarte a ti mismo, el hecho de que algo se vea muy difícil no significa que no lo puedas cumplir, no hay barreras, no hay límites para cumplir eso que tanto deseas. Hay que meterle empeño, dedicación y perseverancia”, concluyó el joven artista.

