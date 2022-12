Colombiana habría desaparecido en Estados Unidos, en su regreso de Canadá a Colombia

La mujer, según cuentan sus familiares, no abordó un vuelo en Miami que la traería de vuelta a Colombia. Foto: @cleir85, Twitter.

En la tarde del 17 de diciembre se conoció que Manuela María Garzón, una ciudadana colombiana, estaría desaparecida, según reportaron sus familiares, luego de que la mujer no abordara un vuelo en Miami, Estados Unidos, en donde hacía conexión en su viaje de regreso a Colombia, procedente de Toronto, Canada.

Según información de Semana, la joven abordó su primer vuelo a las 8:50 a. m., en Toronto. Antes de partir, Manuela Garzón se comunicó con su familia para advertirles de que estaba por despegar hacia Miami, en la Florida. Allí haría conexión. El vuelo de Manuela aterrizó, según contaron sus familiares, a las 12:26 p. m.

Eso fue lo último que la familia Garzón Pérez supo de su hija, que, ante la incertidumbre se comunicaron con la aerolínea responsable del vuelo que Manuela debió abordar con destino a Bogotá y que debía llegar al aeropuerto El Dorado de Bogotá en la tarde del sábado 17 de diciembre. La respuesta fue la que más temían: Manuela no abordó el avión.

La mujer, según cuentan sus familiares, no abordó un vuelo en Miami que la traería de vuelta a Colombia. Foto: @cleir85, Twitter.

A tenor de los hechos narrados en Semana, la familia Garzón Pérez, una vez enterados de que su hija no había tomado el vuelo que la traería de vuelta a casa, emitieron una alerta con la descripción de la joven para intentar recolectar información que pueda dar con el paradero de Manuela María.

“Ella es morena, de pelo café oscuro, ojos cafés y la última vez que fue vista vestía leggins negros con un abrigo de invierno de color negro”, describieron Liliana Pérez y Darío Garzón a su hija en el momento en el que habría desaparecido.

Los padres de la mujer habilitaron el siguiente número para que quien tenga información, que sirva para que puedan dar con el paradero de su hija. Este es el número: +57 3153519119.

Ciudadana colombiana con Alzhéimer llegó al aeropuerto y desapareció dos días en Miami: esta es la historia

El hijo de la mujer denunció que habría sido negligencia de la aerolínea American “porque sí estaba en el sistema que ella tenía Alzhéimer. Mi mamá se salió del avión, pero nadie la miró”. Foto: Archivo Infobae.

El pasado sábado, 3 de diciembre, una familia colombiana denunció la desaparición de una mujer que había aterrizado en Miami, Estados Unidos. La señora de 63 años de edad padece de alzhéimer, por lo que sus parientes aseguran que su extravío fue consecuencia de la irresponsabilidad de la aerolínea con la que viajaba. La abuelita, dice su hijo Jonathan Vanegas, se bajó de la aeronave sin alguien que la supervisara, si su dinero y sin su teléfono celular. María, como se le identificó, llegó a ese territorio norteamericano desde Massachusetts.

El hijo de la mujer le contó al noticiero del Canal Caracol que vivió “horas de dolor, de sufrimiento, de pensar que ella tenía frío, hambre, que estaba confundida, que tenía miedo, terror de cómo iba a dormir”. Denunció, en medio de su intervención a ese informativo, que habría sido negligencia de la aerolínea American “porque sí estaba en el sistema que ella tenía alzhéimer. Mi mamá se salió del avión, pero nadie la miró”.

“Ella tiene un poco de demencia. Venía recomendada por American. American no responde, nadie responde. Hemos buscado por todo el aeropuerto y estamos demasiado preocupados. Ella debe estar llorando, ella debe estar extrañándonos, ella no habla sino con la familia. No conoce nada”, relató a los micrófonos de Telemundo, Marta Cecilia Pérez, familiar de la mujer.

En medio de la angustiosa búsqueda, una persona que la vio deambulando por las calles se comunicó con las autoridades. “Ha sido encontrada en buen estado de salud”, se lee en un comunicado de la policía de Miami-Dade. “Sin querer se le perdió al personal que la iba a asistir a su llegada”, añadió el vocero de la policía de Miami-Dade, Alvaro Zabaleta.

Seguir leyendo: