“Tomaremos acciones legales”: hermano de joven herido con pólvora en el Festival de Luces en Villa de Leyva

En medio de las celebraciones del Festival de Luces 2022 en Villa de Leyva, Boyacá, un joven resultó herido por quemadura con proyectil de pólvora. Aunque las autoridades lo calificaron como un hecho fortuito, en un video publicado por el hermano del joven de 22 años se explica que, el accidente se dio tras una cadena de errores por parte de los administradores del evento.

En el comunicado a manera de video publicado en el portal www.7nnoticias.com, el hombre comentó que “la irresponsabilidad de Villa de Leyva casi mata a mi hermano”. Según cuenta, su hermano se encontraba con sus amigos viendo el show que se presentaba en el pueblo colonial, siguiendo todos los protocolos de seguridad definidos por la organización del evento.

En medio del show, comenta el hombre, salió un proyectil de pólvora que impactó el pecho del joven, explotando en la zona pectoral superior derecha, causando una herida de gravedad, la cual dejó una gran hemorragia en el cuerpo de la víctima.

El impacto del proyectil fue cercano a las zonas vitales, por lo que si el impacto se hubiera dado unos centímetros más arriba, se corría el riesgo de llegar a los vasos sanguíneos del cuello y en consecuencia, la muerte del muchacho.

El hombre comenta que: “después del impacto nadie lo auxilió, la negligencia del evento fue total, estaba la policía y no le dieron importancia, les tocó correr pese a la hemorragia a un puesto de la Defensa Civil”.

Según el relato, las autoridades que custodiaban la realización del evento no estaban preparados para una calamidad así. Luego del suceso, se consiguió que una ambulancia llevara al joven de 22 años a urgencias.

Algunos amigos del joven que lo acompañaban en el evento también resultaron heridos pero no recibieron ayuda por parte de las autoridades para movilizarse hasta el centro de atención.

El joven se encuentra en la Unidad de Urgencias en Villa de Leyva, pero comenta su hermano que: “casi no me dejan ni pasar una cobija para el frío y no lo han remitido a un hospital de mayor categoría”.

El hombre comentó que no les han permitido el ingreso para ver personalmente a su hermano pero: “sí nos han dicho que firmemos el retiro voluntario, el cual no vamos a aceptar”.

El video termina afirmando que: “toda la responsabilidad la tiene el municipio de Villa de Leyva los cuales, ni se han aparecido. Tomaremos acciones legales”.

El Hospital San Francisco de Villa de Leyva emitió un comunicado a la opinión pública sobre los hechos, en el mismo afirman que: “el equipo médico en disponibilidad del Hospital San Francisco de Villa de Leyva realizó intervención médica, con el apoyo de la defensa civil a usuario de 22 años quien se encontraba disfrutando del show de luces el cual fue impactado por un juego pirotécnico”.

En el comunicado también se comenta que: “la E.S.E Hospital de Villa de Leyva asistió a reunión de GESTIÓN DEL RIESGO, la cual es convocada por la Alcaldía del Municipio donde se coordinó con todos los entes municipales para ubicar estratégicamente el lugar de las ambulancias y los carros de apoyo (Hospital, Bomberos, Defensa Civil y Policía Nacional), nuestro lugar se encontraba en el marco derecho de la plaza principal”.

