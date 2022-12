Reforma política: Roy Barreras desmintió que sea un ‘mico’ el parágrafo que permitiría reelección del actual Congreso

Roy Barreras, Presidente del Senado de la República. Foto: Colprensa.

En los últimos días de trabajo para los congresistas, antes de entrar en los tres meses que dura el receso legislativo, la discusión, al menos en la Cámara de Representantes, se ha centrado en el proyecto de reforma política cuyo texto de conciliación se vota en la sesión plenaria de este jueves 15 de diciembre. Dicha iniciativa ha tenido varios pero, que no solamente han sido descubiertos por la oposición, sino también por legisladores de la bancada de gobierno.

En los últimos días, quien más ha criticado algunos apartados del texto de reforma ha sido la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde. A través de Twitter ha denunciado desde la madrugada de este jueves 15 de diciembre que quieren meter un ‘mico’ en la reforma que permitiría la reelección del Congreso actual.

“Nuevo MICO de la Reforma Política. Las listas cerradas del 2026 se podrán hacer de acuerdo a la actual conformación del Congreso! Están votando su propia reelección, legislando en beneficio propio y borrando de un plumazo la democracia”, sentenció la congresista. Catherine Juvinao, también de los verdes, y Jennifer Pedraza, de Dignidad, han hecho las mismas advertencias sobre ese parágrafo.

De acuerdo con Miranda, este parágrafo permite que los actuales congresistas se reelijan, quitándole protagonismo a las minorías. Vía Twitter (@MirandaBogota)

Dichas críticas no solo al resto de la bancada de gobierno sino al propio presidente Gustavo Petro llamaron la atención de Roy Barreras, que aclaró que no se trata de un ‘mico’, sino de un elemento clave de la reforma para restarle poder a las directivas de los partidos que amenazan con quitarles el aval a sus representantes si no apoyan sus mandatos u órdenes.

Dicha respuesta nació de una seguidilla de trinos de la periodista Maritza Aristizábal, que explicó por qué esa precisión no se trata de un ‘mico’ como señalan algunos legisladores de la coalición de gobierno. Sin embargo, tanto Miranda como el representante por Bogotá, Duvalier Sánchez, enfatizaron en que esa proposición fue derogada en la Comisión I de la Cámara pero fue revivida en la conciliación del texto.

Congresistas de la bancada de gobierno denuncian 'mico' en el proyecto de reforma política. Vía Twitter

Vale mencionar que en la sesión plenaria de este jueves se llevó a cabo la votación del texto de conciliación de la reforma. Con 103 a favor y solo 13 en contra, fue aprobada la iniciativa en Cámara. Posterior a ello, el ministro de Interior, Alfonso Prada, fue uno de los primeros en celebrar la determinación, pero también se refirió a las críticas de algunos congresistas de la bancada oficialista.

En su intervención, Prada sostuvo que esta reforma no tiene por objetivo atacar a ningún partido político, “sino modernizar una lista cerrada con una democratización de los partidos que nos lleva a una modernización interna” de manera que las mujeres puedan ocupar, en los próximos comicios, al menos el 50 % de las curules en ambas corporaciones.

“Como gobierno y como bancadas mayoritarias de la coalición, extendemos la mano a los críticos para que ellos ojalá la tomen en una profunda deliberación democrática para hacer de esta reforma una modernización y profundización de la democracia”, sentenció el funcionario a al término de la votación en plenaria.

Asimismo, recalcó que el proyecto fue construido con varias comunidades del país, dentro y fuera del Congreso y que “no hubo un debate más profundo, deliberado tranquilo y, sobre todo, más paciente, tolerante y con profunda argumentación”.

