Procuraduría le imputó cargos al senador Álex Flores por agredir a policías en Cartagena

El congresista se vio envuelto en una fuerte polémica no solo por la agresión sino por la supuesta contratación de servicios sexuales y su alto estado de alicoramiento.

El senador Álex Florez está en aprietos por el escándalo que protagonizó hace unos meses en Cartagena, cuando agredió verbalmente a uniformados de la Policía Nacional que lo requirieron.

La Procuraduría General de la Nación informó este miércoles 14 de diciembre que finalmente se formuló pliego de cargos en contra del congresista Álex Xavier Flórez Hernández, quien además fue una ficha importante cuando estuvo en la administración del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, los cargos son por presuntamente proferir expresiones calumniosas contra tres patrulleros de la Policía Metropolitana de Cartagena, a quienes habría acusado del homicidio de tres jóvenes en Chochó, Sincelejo, hechos en los que no participaron.

Es de recordar que en su momento, es decir en septiembre de este año, los videos del senador Álex Florez cuando se enfrentó a los uniformados se viralizaron en las redes sociales. Esto generó toda una ola de comentarios en rechazo a ese tipo de actos.

Esto es lo que considera la Procuraduría

El Ministerio Público señaló que en la madrugada del dos de septiembre de 2022, en las instalaciones del Hotel Caribe de Cartagena, el congresista al parecer incurrió en falta disciplinaria al agredir de manera verbal a los integrantes del cuerpo policial y tildarlos de “asesinos”.

La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ente de control sostuvo que Flórez Hernández, antes de enfrentarse a los policía, al parecer también tuvo un altercado con las personas que estaban encargadas de la recepción del hotel.

Lo anterior se conoció desde el momento en que salió a la luz el escándalo. Es de recordar que al parecer el congresista también habría agredido a los recepcionista porque ellos no permitieron el ingreso de una joven que lo acompañaba.

La negativa por parte de los trabajadores del hotel se dio porque la mujer no portaba su documento de identidad, por lo que no era posible establecer hasta ese momento si era o no mayor de edad.

Como no fue posible que la acompañante del senador Álex Florez se identificara y se desató un problema con el congresista, los encargados llamaron a la Policía Nacional para solicitar su apoyo.

Al llegar al hotel fue cuando se registró el altercado. Algunos de los improperios que vociferó el senador fueron: “¡asesinos!, ¡cobardes!” e incluso acusó a los policías de “violar los derechos de los colombianos”.

En el reciente anuncio de la Procuraduría General de la Nación, en el que formuló el pliego de cargos, el Ministerio establecicó que con su presunto comportamiento ofensivo e irrespetuoso contra otros servidores públicos, el senador pudo vulnerar el principio de la dignidad humana, el derecho al buen nombre y la honra de los patrulleros que llegaron a atender el caso, al atribuirles hechos punibles que no cometieron y de lo que él debió ser consciente. .

La falta cometida por el congresista fue calificada por el órgano de control de forma provisional como grave a título de dolo.

Es de resaltar también que luego del escándalo, el senador entregó una declaraciones explosivas. En Blu Radio, indicó que a él lo “eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”.

Sin embargo, unos días después emitió un nuevo comunicado en el que pidió disculpas y asgeuró que tenía graves problemas con el alcohol.

“Hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor. Me rehusaba aceptar el problema, pues esta es una condición socialmente aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública y lo que implica padecerla. Yo he tocado fondo”, dijo el senador en su momento.

Pese a aceptar su mal actuar y pedir disculpas, la Procuraduría anunció una investigación que por el momento desencadena en la formulación de cargos.

