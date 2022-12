Se casó Nairo Quintana y así fue su baile de bodas

Nairo Quintana junto a su esposa en el baile de boda. Foto pantallazo.

Nairo Quintana finalmente contrajo nupcias con su pareja este diciembre como lo había anunciado en medio de una entrevista, aunque el ciclista boyacense pretendía que fuera secreto el evento, se conocieron apenas algunos detalles de cómo iba a hacerse, pues solo quisieron que asistieran su familia y personas muy allegadas a la misma.

Villa de Leyva fue el pueblo testigo de la consolidación como esposos de Nairo Quintana y Yeimi Hernández, quienes tras 14 años como novios y dos hijos, decidieron sellar su compromiso con una boda sencilla, pero significativa. “Después de 14 años, al fin di el paso y me dijo que sí. Gracias @yeipaohr por ser mi compañera de vida y seguir construyendo un futuro juntos”, fueron algunas palabras que dejó el deportista en las redes sociales mientras se le veía dándole el anillo de compromiso a su esposa.

Por fin Nairo cumple uno de sus sueños, el cual no había podido realizar por cuenta de los compromisos deportivos y de más, pero también por algunas otras instancias que fueron presentándose con el tiempo. Nairo y Yeimi bailaron como esposos y lo subieron a redes sociales, dejando ver un momento muy romántico de su unión:

Le puede interesar: Indígenas embera volvieron a protestar en Bogotá, se tomaron el edificio de la Unidad de Víctimas y llegaron a acuerdos

Así fue el baile de bodas de Nairo Quintana con su esposa en Villa de Leyva Video tomado de las historias de Instagram de Nairo Quintana

Los últimos meses han sido de mucho trabajo para el ciclista colombiano, pues a pesar de no tener definida su situación deportiva para el 2023, sus negocios personales le han tomado tiempo, aunque también ha sido un disfrute, sobre todo por los Gran Fondo que hizo en San Luis de Potosí, México y en Antioquia en octubre y noviembre. A eso se ha dedicado Quintana mientras espera con ansias arrancar la temporada 2023 con buenas noticias sobre su próximo equipo.

Nairo Quintana de cara al 2023

El pedalista de Cómbita, Boyacá, todavía no da a conocer la escuadra que lo contrató para el 2023, pues en medio de uno de sus Gran Fondo confirmó que ya tiene contrato y que estará en las grandes vueltas del próximo año, también aseguró que no podía dar a conocer mucha información por políticas de la nueva escuadra que no lo acogió.

Sin embargo, para algunos medios parece incierto el futuro deportivo del cafetero, pues a poco de iniciar el calendario deportivo del ciclismo en el viejo continente, Nairo no da a conocer su nueva escuadra. Vale recordar que el Arkea Samsic prescindió del colombiano luego de la sanción que le impusieron por uso de Tramadol en el Tour de Francia del que fue descalificado finalmente.

Puede leer: La UCI dio a conocer los equipos WorldTour para el 2023: así quedaron Egan, Rigo, Esteban Chaves y los demás ciclistas colombianos

Los bretones habían firmado a Nairo por tres temporadas más, pero dicho contrato se deshizo con el hecho ya anunciado, por lo que el camino para Quintana en aras de encontrar un equipo que confíe en él para el 2023 parece que no ha sido tan fácil. Por ahora habrá que confiar en la palabra de Nairo y esperar a que el equipo que no lo contrató dé a conocer todos los pormenores de su llegada y lo que será la próxima temporada para el cafetero.

SEGUIR LEYENDO: