A cualquier persona en el mundo le puede pasar que en medio de la distracción, por el motivo que sea, tenga algunas fallas en su vestuario al salir, como por ejemplo lo que recientemente le ocurrió a Daniela Ospina: usar un tenis diferente en cada pie.

La empresaria antioqueña quiso dar cuenta de su despiete compartiendo la jocosa anécdota por medio de sus Historias en Instagram. De este modo, estando en compañía de su hija Salomé Rodríguez y su madre, Lucía Ramírez, expresó:

“Les cuento que salí súper glamurosa ... y cuando me miré al espejo, que me iba a tomar una foto -ya estábamos afuera, me tocaba devolverme y no lo iba a hacer por eso- me di cuenta de este fallo”, enseguida, Ospina enfocó sus pies y concluyó: “Y el problema es que no me di cuenta cuando me los puse, me di cuenta ¡ya en la calle!”.

El despiste de Daniela Ospina con su vestuario que provocó risas en su madre

Ante la distracción de la empresaria, su madre no paraba de reír. Por otro lado, la InstaStorie de Daniela Ospina fue compartida en diferentes cuentas de Instagram dedicadadas a replicar información sobre las celebridades colombianas y, al ver entre los comentarios de estos posts, varios fueron los usuarios que no solo se rieron con el despiste de la paisa, sino que también compartieron experiencias similares, aquí algunos ejemplos:

“Yo una vez olvidé los zapatos y salí en medias”, “A mí me pasó que un día me fui al trabajo en pantuflas por que me subí al carro y olvidé cambiarme por los zapatos de trabajo”, “A mi me pasó con unos tacones, los puse en una bolsa para no ir en TransMilenio en tacones y cuando llegué al trabajo uno era alto y otro bajito”, entre otros mensajes.

No sobra mencionar que, aparte de compartir la anécdota con sus tenis, Ospina también publicó una galería de imágenes bajo el título de: “Un fin de semana normal, en la última foto te darás cuenta que sí fue normal”, precisamente la imagen final es en la que resaltan sus zapatos.

Así fue la broma que Daniela Ospina le hizo a Jesica Sterling, su cuñada:

Daniela Ospina, más allá de ser una exitosa empresaria y una amante del ejercicio, también ha demostrado su gusto por las bromas, específicamente por ser quien las realiza. De hecho, en noviembre pasado le quiso jugar una chanza a su cuñada, Jesica Sterling, esposa de su hermano David Ospina.

Entonces, el 17 de noviembre la antioqueña compartió un video desde su cuenta de Instagram que describió en la leyenda como: “Qué lindo es estar en familia, etiqueta al fastidioso como yo de la familia”, seguido de emoticones llorando de risa. Fue así como en lo corrido del clip, se le vio a Ospina escondida detrás de un mesón mientras su cuñada entraba al lugar y saludaba a un gato. Posteriormente, Sterling apagó la luz de la cocina y se dispuso a caminar con dirección a donde estaba la empresaria paisa sin imaginar que estaba esperándola lista para ocasionarle un susto. Aquí el video:

Así fue la broma que Daniela Ospina le hizo a Jesica Sterling, su cuñada

