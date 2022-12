Andrés Felipe Arias es tendencia en redes tras firma del decreto para la liberación de jóvenes de la Primera Línea

Usuarios de Twitter han traído a colación el caso de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, quien tiene en firme una condena por la justicia a 17 años, tras sus conductas de corrupción en el programa ‘Agro Ingreso Seguro’. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Tras conocerse la firma por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado viernes 9 de diciembre de 2022, del decreto 2422 el cual otorgará la libertad a varios de los jóvenes capturados durante el estallido social y las protestas de 2021, para ser nombrados como gestores de paz, las redes sociales han sido el canal de quienes aprueban y desaprueban esta decisión.

Cabe resaltar que los jóvenes capturados pertenecen a la denominada Primera Línea, señalada como responsable directa de cometer delitos como: concierto para delinquir, violencia contra el servidor público, tenencia de materiales peligrosos, instigación a cometer actos con fines terroristas, entre otros.

El decreto establece la creación de una comisión intersectorial para promover e incentivar la reconciliación, el diálogo y la participación del ejercicio ciudadano, en la que participará el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el ministro de Defensa, Iván Velázquez, el ministro del Interior, Alfonso Prada; y Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo De La Presidencia De La República (Dapre).

“Recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, hacen parte de las funciones de la Comisión.

Ante esto, usuarios de las redes sociales han tomado la palabra y levantado la voz frente a la decisión de Gustavo Petro, siendo este un tema de debate.

“Sólo en las dictaduras protestar es un delito. Celebro la firma del decreto para crear comisión que definirá salida de 230 jóvenes de la primera línea. Se examinará caso por caso. No habrá conclusión de procesos. Saldrán sindicados, más no condenados. No desinformar.”, tuiteó la senadora del Pacto Historico, Martha Peralta Epieyú.

Son otras voces las que ven con malos ojos la decisión tomada por Petro. Ante esa línea, varios cibernautas han señalado al presidente y al senador Gustavo Bolívar como bandidos. “No hay dudas, estamos en manos de la delincuencia. Petro y Bolívar son los comandantes”, tuiteó un usuario.

Son varios los usuarios que le hacen oposición a la decisión tomada por el presidente, Petro. Foto captura: Twitter

Con el fin de contrastar la decisión tomada por Petro, en cuanto a una segunda oportunidad a estos jóvenes, los usuarios han traído a colación el caso de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, que tiene en firme una condena de 17 años por cargos de corrupción en el programa ‘Agro Ingreso Seguro’.

Son varios los usurarios que han comparado la decisión de Petro con estos jóvenes a la de Duque con Arias. “Si liberaron a Andrés Felipe Arias que es un delincuente procesado y condenado por dos estados, y el corrupto de Duque lo libero entonces cómo se llamaría eso?”, compartió @elmonodelapila.

Este debate tomó tanto impulso que, en un momento, el caso de Arias se volvió tendencia, resaltando tanto la creatividad como la inconformidad por los que podrían ser los lujos que disfruta el exministro.

Las redes sociales traen a colación las decisiones tomadas, en gobiernos pasados, en cuanto al tema y la condena del exministro Arias. Foto Captura: Twitter

Por su parte, la senadora Paloma Valencia se refirió a la decisión tomada por Gustavo Petro, la cual sostuvo que demandará sobre el decreto 2422. Así lo hizo saber en sus redes sociales, este lunes 12 de diciembre.

“Este es un procedimiento abiertamente ilegal e inconstitucional, interpondremos las acciones legales contra los firmantes. No pueden pasar por encima de la ley”, dijo Valencia.

Frente al comunicado difundido por parte de Valencia desde sus redes sociales y la ampliación de este tema por parte de otras figuras públicas del Centro Democrático como es el caso de María Fernanda Cabal, el caso de Arias sigue siendo el tema del día.

“Fiscal Barbosa rechazó el boleto de libertad para la Primera Línea en Navidad”, tuiteó Cabal.

Tuiteros explotaron contras las Senadoras Paloma Valencia y Cabal por su posición contra la decisión tomada por Petro. Foto captura: Twitter

