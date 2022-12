Más jueces, más presupuesto, más indenpendencia: así será la reforma a la justicia según Gustavo Petro

El jefe de Estado señaló la necesidad de aumentar el número de jueces. Presidencia.

El presidente de la República de Colombia Gustavo Petro señaló en la Casa de Nariño durante la ceremonia de Condecoración José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial, que propondrá una reunión con las Altas Cortes para discutir temas presupuesto para fortalecer la rama judicial.

El jefe de Estado habló de los retos que tiene en esta época la justicia señalando que ese concepto: “hoy implica justicia social y ambiental para el desarrollo de un Gobierno democrático en las actuales condiciones de la humanidad”, enfatizando en la desigualdad que se afronta, siendo esto uno de los factores de delincuencia, violencia y más problemas que afronta la sociedad.

Petro mencionó respecto anteriores reformas a la justicia que han presentado otras administraciones que en algunos casos lo que desean es sobresalir de los demás poderes: “Generalmente esas reformas se han centrado en una especie de búsqueda del poder administrativo, del poder judicial, unas veces para que el Ejecutivo tenga más influencia en ese tipo de poder, el general ha sido una discusión sobre los poderes dentro de la Rama Judicial”.

El jefe de estado señaló que su objetivo es poder que la justicia llegue al pueblo: “siempre propusimos que la reforma a la justicia debía ser más simple, que no tenía que ver con el poder en la rama judicial, sino simplemente con que la justicia pudiera llegar mas al ciudadano y la ciudadana del común”.

Por lo cual está la necesidad de tener más jueces que puedan tener una cobertura mucho mayor y según como lo señala el líder del Pacto Histórico, puedan tener una mayor autonomía.

“Implica más jueces, que ahí es donde se debe centrar la llamada reforma a la justicia, que tuviéramos más jueces y por tanto más posibilidad de cercanía entre la justicia y la ciudadanía y las jueces significa más presupuesto y más presupuesto debe estar en el marco de una mayor autonomía y de un empoderamiento real de la Rama Judicial”.

Por tal razón el presidente Petro decidió solicitar una reunión con las Altas Cortes para priorizar presupuesto para el otro año, resaltando que podría salir de lo recolectado por la reforma tributaria.

“Me gustaría que, en las instancias adecuadas, en las instancias administrativas de la Rama Judicial, en las próximas semanas tengamos un diálogo para establecer dónde podríamos priorizar los recursos de la reforma tributaria para la Rama Judicial. En mi opinión es que deberíamos tener más jueces para garantizar la autonomía de la rama”.

Reflexiones dentro del Gobierno Petro

Tras cuatro meses de gestión el presidente Gustavo Petro habló de lo que identificó como el primer fracaso de su Gobierno y es la muerte de 20 niños de la Guajira por desnutrición. El jefe de Estado cuestionó en gran manera el hecho señalando que una ‘capital mundial de la vida’ como desea que sea Colombia no puede tener ese tipo situaciones.

“El hecho que yo venga por tercera vez en cuatro meses significa que estamos fallando, no que vamos bien. Si nos fuera bien no vendría tanto, pero estamos fallando, el hecho que aquí se mencionó, que 20 niños indígenas han muerto por desnutrición durante este Gobierno, eso se llama un fracaso y se debe asumir como tal. Este gobierno no es para ver morir niños de hambre. Si se están muriendo, ¿de qué potencia mundial de la vida estamos hablando?”, señaló el presidente de la República.

