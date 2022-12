Diana Osorio, esposa del alcalde de Medellín, le manda polémico mensaje al Centro Democrático a ritmo de Navidad

Diana Osorio compartió un polémico video por no venta de las acciones que tiene EPM de UNE. Crédito: Twitter:@diamaov

En la Alcaldía de Medellín aún se sienten los coletazos de la fallida venta de las acciones que EPM tiene de la compañía de comunicaciones UNE. El negocio que estaba avaluado en más de 2,3 billones de pesos fue negado por votos de miembros del Centro Democrático en el Concejo de la capital antioqueña.

Respecto al tema, Diana Osorio, esposa del alcalde Daniel Quintero, se pronunció en su cuenta de Twitter con un polémico video, donde deja ver que el regalo de los 3 billones de pesos es de parte de miembros del Centro Democrático para la unión UNE Millicom.

Diana Osorio, esposa del alcalde Quintero, le manda un mensaje a los miembros del Centro Democrático: Crédito: Twitter: @diamaov

Le puede interesar: Daniel Quintero denunció amenazas contra Juan Carlos Upegui, su ‘delfín’ para la Alcaldía de Medellín: “Grave”

En el video se puede ver como Diana a ritmo All I Want for Christmas is You, una de las canciones más escuchadas en épocas navideñas, empaca un cheque por 3 billones de pesos para pagar a orden de UNE.

El video que ha despertado sentimientos encontrados en la plataforma, es acompañado por la leyenda: ‘Descripción gráfica del Centro Democrático adelantándole el regalito de Navidad a UNE Millicom’.

Dentro de la bolsa de regalo también va una postal donde aparecen fotos de miembros del CD donde se lee: Para Une, una carita feliz y tres corazones.

Las acciones de la discordia

El pasado mes de agosto, la administración del alcalde de Medellín, Daniel Quintero presentó un proyecto para que EPM saliera de las acciones que tiene en la compañía de comunicaciones UNE.

La iniciativa generó que se crearan dos bandos. Por un lado, la Alcaldía defendía la necesidad de poner en venta las acciones para mejorar las finanzas de la empresa de servicios públicos; por otro lado, la oposición del alcalde defendía que no se podía agotar el patrimonio público de la ciudad.

Le puede interesar: Continuó la pelea entre la primera dama de Medellín y los Lafaurie: “No romanticemos la obesidad”

La decisión se dio luego de un empate de tres votos a favor y tres en contra, lo cual, por reglamento equivale al hundimiento del proyecto. Una de las razones para la negativa de la iniciativa la dio a conocer el concejal del Centro Democrático, Sebastián López, quien comentó que esa plata sería destinada para otras cosas.

“Debo decir con contundencia que diré no a la venta de UNE después de enterarnos de una trampa que estaba haciendo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la junta directiva y el gerente de EPM. Después de aprobar este proyecto de acuerdo, en el cual veníamos estableciendo todas las condiciones, el alcalde sacó un comunicado el pasado 26 de septiembre en el cual dice que esa plata será destinada para otras cosas”, comentó el concejal.

Luego de la votación negativa, Quintero comentó que: “no sólo nos roban tres billones, sino que hay que actualizar el valor de los activos de EPM causando una pérdida contable de dos billones”.

“Esto implica una pérdida contable de hasta dos billones que se reflejaría en las transferencias. El 55 % de las utilidades de EPM son transferidas a la ciudad. Si baja la utilidad dos billones por culpa del CD, esto significaría que las transferencias caerían a la mitad en 2023 o 2024. Procuraremos que no sea en 2023″, añadió el alcalde.

Según el alcalde, esta decisión pone en riesgo del desarrollo de planes como el Tren de Río y los cinco metrocables, proyecto de movilidad para el Valle de Aburrá.

Seguir leyendo: