Nuevo rival para Egan Bernal en el Tour de Francia 2023

El calendario ciclístico está a poco más de un mes para arrancar con algunas competencias en Europa y una en San Juan, Argentina, la cual no es WorldTour, pero les gusta a varios ciclistas de élite para iniciar la temporada deportiva de cara a empezar a estar en forma pensando en las grandes vueltas como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Justamente es la situación del colombiano Egan Bernal, quien según contó uno de sus directores deportivos de Ineos Grenadiers, estará empezando su cronograma de competencias en la ronda gaucha.

Bernal ha venido preparándose de la mejor manera posible para poder llegar en buenas condiciones a las carreras del próximo año, tal y como se ha visto en sus redes sociales, el cundinamarqués ya hace los denominados ‘Apocalipsis’, buscando la forma para llegar al Tour de Francia como uno de los candidatos a ganar; sin embargo, para dicha competencia, además de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, vigente campeón de la ronda gala, se ha sumado otro rival importante que pretende el podio.

Se trata del español Mikel Landa del Bahrain Victorious, quien en otras ocasiones ha estado en el podio de otras competencias como el Giro de Italia. Aunque en las últimas temporadas no ha logrado destacar en las grandes vueltas, es un corredor al que suelen marcar sus rivales, pues conocen de cerca sus capacidades deportivas.

“Me gusta mucho más el Tour porque hay menos crono y es un Tour muy montañoso. Este año va a cambiar poco mi calendario, pero lógicamente todo más enfocado al Tour de Francia”, dijo el ibérico al diario Marca.

Egan Bernal y sus últimos entrenamientos muestran que está totalmente recuperado de sus lesiones

El cundinamarqués ha estado haciendo entrenamientos de más de 200 km en un solo día sin importar las condiciones del clima por las que atraviesa el país por estos días, pues recientemente subió un video en donde se le veía entrenar mientras caía un tremendo aguacero, lo cual lo inspiró a dar un mensaje a sus seguidores: “Yo no soy nadie para decirles esto pero… si tienen un objetivo, no importan las condiciones, ni que tan abajo o arriba estén… Lúchenla!! Por mal que les vaya, quedarán tranquilos con ustedes mismos, y eso es lo mas importante”

Bernal aspira a iniciar su calendario en rondas que le exijan físicamente para poder asumir las competencias de su interés con más rigor buscando estar arriba del podio. Ha pasado más de un año en que el colombiano no asume una carrera como líder del Ineos Grenadiers, pues desde su accidente en Gachancipá, mientras entrenaba, todo ha sido una incertidumbre para él y su equipo, dado que aún no se sabe si las condiciones físicas le den para regresar a su máximo nivel deportivo. Por ahora las esperanzas no se pierden y al menos el trabajo de mejorar cada día lo está haciendo el cafetero.

