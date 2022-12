“Justicia para el michi”: figuras políticas en Colombia celebran eliminación de Brasil en Qatar 2022 por gato arrojado en rueda de prensa

Gato arrojado durante rueda de prensa de Brasil, senadora Andrea Padilla y concejala Heidy Sánchez.

Hasta Colombia llegó la indignación por el supuesto trato hostil contra un gato atigrado que se atravesó en una rueda de prensa de la selección de Brasil. Este viernes 9 de diciembre, tras la eliminación de la Canarinha en fase de cuartos de Qatar 2022, varias personas celebraron el triunfo de Croacia como una suerte de venganza por lo sucedido con el felino; entre ellas, figuras de la política nacional.

El hecho fue conocido en todo el mundo por un video que se hizo viral. Este 7 de diciembre, el jefe de prensa de la Verdeamarelha, Vinicius Rodrigues, fue sorprendido por la presencia del gato sobre la mesa que ocuparían los voceros de la selección, para responder las dudas de los periodistas con miras al juego que tuvo lugar este viernes. También se sorprendió Vinicius Jr., el jugador del equipo español Real Madrid, que justamente se disponía a atender a la prensa desde esa mesa.

El delantero perdió protagonismo ante la presencia del gato, una especie que es mucho más común que los perros en las calles y familias de este país musulmán, dado que su religión desaconseja tener caninos como mascota pero no prohíbe la adopción de gatos.

El jefe de prensa acarició al gato por unos segundos, pero lo identificó como una distracción y decidió bajarlo de forma obtusa, bajo el lente de todos los medios del mundo: lo tomó del cuero y lo arrojó varios metros lejos de la mesa. Ante el asombro de los periodistas y algunos cuestionamientos, el empleado tuvo que explicar que su método para correr al animal no tenía nada de malo y no hizo correr riesgo su integridad física.

El jugador del dorsal 20 en el Madrid cruzó miradas con su acompañante y soltó una sonrisa incómoda durante varios segundos, antes de responder las preguntas de la prensa. Mientras tanto, el gato se acomodó a un lado de la mesa con un gesto adusto. Esa fotografía también le dio la vuelta al mundo.

(AFP)

La senadora animalista del Pacto Histórico, Andrea Padilla, aseguró que no es hincha del fútbol pero sintió indignación por el ejemplo que miles de niños en el mundo recibieron al ver la escena del gato. Además, les deseó la derrota a los brasileños. “Y pensar que tarados como estos son los héroes de tantos niños y jóvenes. No me interesa el fútbol, pero ojalá pierda. Qué distinto sería el mundo con una simple caricia, con pequeños gestos de empatía”, escribió Padilla el 8 de diciembre.

Por supuesto, la reacción de la congresista no se hizo esperar una vez culminó el partido entre Brasil y Croacia, que concluyó en empate por un gol en tiempo suplementario y fue definido en penales con triunfo de los balcánicos a 4 goles sobre 2. Los croatas se enfrentarán a la selección Argentina en la fase semifinal. “¿Que perdió Brasil?”, escribió Padilla junto con un emoji de risa tímida.

Por su parte, la concejal de Bogotá por la Unión Patriótica, Heidy Sánchez, también celebró que se hiciera justicia por el felino desplazado en la rueda de prensa. “Justicia para el michi”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Un gato apareció en la conferencia de prensa de Brasil

