Alias ‘Martín Sombra’ reveló detalles sobre el reclutamiento de menores en las Farc

Ante la JEP, alias Martín Sombra aceptó que en las filas de las extintas Farc hubo presencia significativa de niños y niñas. JEP (vía Twitter)

Con el fin de avanzar en el caso 07 de reclutamiento de menores en el conflicto armado, el ex guerrillero se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz para rendir declaratoria sobre sus funciones en el grupo guerrillero que entre otras cosas se basaba en el reclutamiento y entrenamiento de menores para la guerra.

Según la magistrada Lily Rueda quien lleva este caso, se confirmó que el declarante entrenó por lo menos a unos 700 menores, y 300 de ellos fueron llevados a diferentes bloques de la extinta guerrilla. Además, mencionó que estos actos se llevaban con total discreción entre los cabecillas de los frentes principales y la máxima dirigencia del grupo criminal.

En su relato contó detalles acerca del reclutamiento de menores para aumentar el número de militantes en los frentes de la guerrilla. Estas prácticas debían ser contundentes y, por sí mismas, crudas y violentas, según sus declaraciones él era quien les enseñaba a sobrevivir a la guerra.

Entre las funciones que les enseñó se encontraban las tácticas fundamentales de guerra, prácticas en comunicaciones, enfermería, manejo de explosivos y hasta tácticas para matar a sus enemigos, una de ellas, a través del ahorcamiento, “El apretonazo. Es cuando el enemigo me da la papaya, lo cojo del cuello y solo lo suelto cuando usted… le puede dar en otras partes vulnerables: la nariz, la oreja; lo puede partir”, comentó acerca de esta letal práctica.

Eli Mendoza, nombre real del exguerrillero, contó que los niños pasaban por varios cabecillas de diferentes frentes y que ‘nadie se los aguantaba’, el “Mono Jojoy” se los entregaba a él, en este paso los entrenaba y dejaban de comportarse ‘como se les daba la gana’.

“Finalmente me los entregaron. Llegué en camioneta al campamento donde estaban y les dije: ‘De ahora en adelante, los voy a llamar ‘los patos’ porque cagan en toda parte; no tienen juicio’. Les anuncié que los apretaría, les dije lo que hacía y les pregunté si se comprometían a hacerme caso. Respondieron que sí. Esa noche durmieron sin comida para que vieran quién era su comandantico. A mí sí me hicieron caso. Les dije que si encontraba quejas de ellos, eran tres días en el monte, en movilidad continua y no los dejaba tomar sino agua. Pero no hubo quejas”, mencionó en su respuesta a una de las preguntas de la entrevista que Semana le hizo en días anteriores.

Respecto al padre de Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, aclaró que no fue fusilado como se creía hasta el momento, además aseguró que podría estar vivo. Estas fueron sus declaraciones:

“Está vivo. Dijeron que estaba muerto, pero no. No lo fusilaron. A mí me mandaron a Clara Rojas embarazada. Tenía una oficina en la selva y veía y oía todo lo que hablaban los secuestrados. Además, tengo oído de tísico. Un día, Ingrid y Clara Rojas alegaron. La última decía que el secuestro le había ocurrido por metida, por venir al Caquetá de asistente de Ingrid. Y ella le respondió: ‘No joda, ya estamos acá metidas, y si sigue jodiendo, voy y le digo a Sombra que usted está preñada”, contó en sus declaraciones para el medio citado.

El próximo 23 de enero alias ‘Martín Sombra’ continuará con la segunda cita ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP donde deberá entregar más detalles sobre su trayectoría por las Farc y contribuir con el propósito de esclarecer parte de los hechos del conflicto armado.

Seguir leyendo: