Familia denuncia negligencia médica en Valledupar: joven embarazada y su bebé fallecieron

Un nuevo caso de negligencia habría ocurrido en un centro médico asistencial ubicado en Valledupar. Hasta la Clínica Cesar llegó una joven embarazada, de 25 años de edad, identificada como Danith Paola Villanueva Pérez, que buscaba ser atendida tras entrar en trabajo de parto. Su esposo, Jorge David Ovalle, denunció ante las autoridades y la prensa local que los profesionales de la salud que se encontraban allí no actuaron de manera inmediata, lo que habría causado el fallecimiento de ella y del bebé que esperaba. Esto pasó el pasado 1 de diciembre, comentó el familiar de la ciudadana.

“Llegamos a eso de las 4:30 (de la madrugada) y ni siquiera le tomaron el tacto a mi esposa, el que estaba de turno haciendo el triage, quien estaba prácticamente durmiendo, me dice que llevara un documento a ventanilla y en ese momento mi esposa me dice que la acompañe al baño, y ahí, ahora que saco conclusiones, fue la última parte que botó de la fuente. Lo único que hicieron fue tomarle la presión”, relató Ovalle.

Pasaron las horas, cuenta Jorge David, y empezó a ver como el estado de su esposa se deterioraba. Sobre las 7:00 de la mañana, recuerda, su esposa seguía sin ser atendida. La joven ya presentaba debilidad física y temblaba. “Mi suegra me dice: ‘Veo a Dani mal’, yo para no desanimar o crear mal atmósfera le dije que como ella era primeriza de pronto estaba nerviosa. Fue la última vez que vi con vida a mi esposa (...) Todas sus ecografías salieron bien, estaba bien de salud, entró por sus propios medios a la clínica y estaba programada para una cesárea”.

Seguido a ello, destacó él, luego de que le informaran que Danith Paola había fallecido, intentó buscar respuestas de lo que había ocurrido con los médicos que la atendieron, sin embargo, cuenta que no recibió una explicación satisfactoria. “Le dije a un doctor: explíqueme, y la respuesta que me dio es que estaba igual que nosotros, que había llegado de apoyo y que ella entró bien, pero no sabía qué había pasado”, puntualizó.

El medio local El Pilón optó por hacer una investigación sobre el caso y logró conseguir testimonios directos del personal que trabaja en aquella clínica. “Él manda una carga hídrica con el fin de estabilizar las pacientes y definir si era o no necesario llevarla a cirugía. Se hace la aclaración que romper membrana no significa que el paciente tenga que ir a cesárea; el paciente viene con una actividad uterina que apenas está empezando, ni siquiera estaba en un trabajo de parto, fase activa para identificar un riesgo de que sería urgente”, explicó Lina Mina, directora médica de la Clínica Cesar.

Según detalló el médico ginecólogo tratante de la joven, Ricardo Rafael Rodríguez Brochero, ella tuvo una complicación al presentar una embolia de líquido amniótico. “La paciente entra en un estado de paro cardiaco y respiratorio de forma repentina e imprevista; entendimos en el momento que nos estábamos enfrentando a un estado de una enfermedad que se llama embolia de líquido amniótico”, señaló.

De acuerdo con lo que explicó el médico, esta afectación hace que el líquido amniótico pase hacia los torrentes sanguíneos para luego almacenarse en los pulmones. Como consecuencia, detalló, además de perjudicar estos órgano, se produce una coagulación diseminada intravascular. “Se destruyen sus propias células, se destruyen sus propios glóbulos rojos, sus plaquetas y comienza a sangrar por los pulmones u otros órganos”, manifestó.

“La paciente por el mero hecho de estar en embarazo tiene el riesgo de que su líquido amniótico y células fetales pueden pasarse a la madre y generar un estado de demolición de su sangre, así como de degradación de los factores que son protectores”, añadió en testimonios recogidos por el medio de comunicación ya mencionado.





