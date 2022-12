Esteban Santos se pronunció sobre despidos al interior del Gobierno Petro: “Nos saldrá muy caro a todos los colombianos”

Imagen de archivo de Esteban Santos, junto a su padre, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Foto: Colprensa

Tras la oleada de despidos que se han presentado en Ministerios y otras entidades del país de funcionarios que laboraban desde el gobierno anterior, Esteban Santos, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, no dudó en pronunciarse calificando los hechos como “un gravísimo error”.

A través de su cuenta de Twitter, el hijo del exmandatario nacional aseguró que los despidos que se están realizando al interior del gobierno Petro son un desperdicio de experiencia con el que, además, se debilita “la capacidad técnica del estado”.

“Sacar a los funcionarios de planta de los ministerios porque vienen de gobiernos anteriores es un gravísimo error que nos saldrá muy caro a todos los colombianos. Están desperdiciando experiencia, conocimiento y debilitando la capacidad técnica del estado. Mal ahí”, trinó Esteban Santos.

Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno respecto al trino, la publicación no pasó desapercibida para los internautas quienes, en su mayoría, expresaron su desacuerdo argumentando que muchas de las personas que fueron retiradas de sus cargos llevaban atornilladas allí durante mucho tiempo y que, además, sus despidos no estaban relacionados con sus corrientes políticas.

“No señor, eran cuotas burocráticas de más de 20 años… hay gente nueva con conocimientos para estos cargos!!!”, “Están dándole oportunidades a otros igual de capaces a los que algún día también comenzaron. Error es atornillarse en un cargo y continuar con las mismas mañas” y “Tantos años atornillados en sus cargos vuelve a los funcionarios mediocres, perezosos, solo van a tomar tinto y cobrar, y terminan untados de corrupción”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Otros usuarios de los usuarios de la red social, por su parte, le aseguraron al hijo del exmandatario nacional que los despidos no fueron de funcionarios de planta sino, por el contrario, de “nóminas paralelas”.

“Sacaron a las nóminas paralelas, a las corbatas y a quienes no aportan nada al nuevo gobierno. Nadie es indispensable”, “No son funcionarios de planta, son contratistas” y “No es verdad que estén sacando los funcionarios de planta es una mentira tengo amigos que trabajan en varias entidades del estado y dicen que sacaron a los de nóminas paralelas a los que no tenían funciones a desarrollar a los vagos”, fueron algunos de los comentarios.

¿Y de qué se tratan los despidos en los Ministerios?

Imagen de archivo de la ministra de Salud, Carolina Corcho

Es de recordar que, el pasado 5 de diciembre, la revista Semana reveló una serie de testimonios de varios excontratistas del Ministerio de Salud que aseguraron fueron despedidos de la cartera pese a que ya les habrían prometido que continuarían laborando en la entidad.

De acuerdo con los testimonios que recogió el medio bogotano, ya estaban listos 20 contratos para el próximo año, sin embargo, por un llamada telefónica, el pasado 4 de diciembre el jefe de dichos contratistas los despidió.

De esa forma, según la revista Semana, de las 23 personas que se venían desempeñando en el equipo de comunicaciones del exministro de Salud, Fernando Ruiz, solamente quedaron cinco, de los cuales tres son de planta de carrera administrativa.

“Nunca se había visto… Ahora no les importa y que la orden es que nadie de la administración anterior continúe. Creen que somos uribistas, duquistas, pero no”, aseguró una de las personas despedidas a la publicación bogotana.

Al respecto, la revista Semana consultó a la ministra de Salud, Carolina Corcho y al coordinador de comunicaciones del Ministerio, Camilo Palacios, quienes sin entrar en detalles, indicaron al medio que simplemente los contratos “no se renovaron, simplemente. Se acaban”.





