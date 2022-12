Por teléfono despidieron a 17 trabajadores de la oficina de prensa del Ministerio de Salud

El Centro Democrático lidera el debate de control político a la ministra de Salud, Carolina Corcho. Senado Colombia.

Diecisiete contratistas del Ministerio de Salud que trabajaban en la oficina de prensa de la entidad este domingo 4 de diciembre recibieron una llamada en la que se les decía que no iban a seguir trabajando allí.

“Hoy domingo, despidieron gente por teléfono en el MinSalud . A unos les habían dicho que no les renovaban, pero a otros que sí, hasta marzo. Pero hoy dijeron que no, que había orden de no hacerlo y que fueran esta semana a hacer papeles. Así, por teléfono, un domingo”, señaló Mónica Rodríguez a través de su cuenta de Twitter.

Si bien, se asegura que todos esos contratos se vencían el pasado 30 de noviembre, también les haría una adición hasta enero y abril del 2023.

Varios de ellos llevaban cerca de cinco años como contratistas, es decir, que no solo estuvieron en la administración de Iván Duque, sino de Juan Manuel Santos en su segundo periodo, pero a pesar de ello y de la experiencia adquirida, el nuevo gobierno decidió no seguir con sus contratos.

Solo a cuatro personas de 20 ya les habían dicho con anterioridad que era definitivo que no siguieran en estos puestos.

De 23 personas que estaban con el exministro, solo quedaron tres personas que no podían despedir ya que tienen carrera administrativa dentro del Estado.

Según señaló Semana, cinco periodistas, dos diseñadores, una abogada, dos realizadores audiovisuales, un comunicador interno, un coordinador de eventos, dos community manager, un fotógrafo y una persona de apoyo a las transmisiones en vivo quedaron sin empleo después de la llamada de este domingo 4 de diciembre.

Algunos de los despedidos de la oficina de comunicación del Ministerio de Salud señalaron que en las diferentes carteras del nuevo gobierno -que presidente Gustavo Petro- hay la “orden” que nadie de la administración de Iván Duque continúe.

“Nunca se había visto… Ahora no les importa y que la orden es que nadie de la administración anterior continúe. Creen que somos uribistas, duquistas, pero no”, señaló uno de exmiembros de la oficina de prensa a Semana.

Otros señalan que personas que han estado más de una década en estos cargos, y que tienen gran experiencia en sus tareas, fueron apartados, incluso cuando en gobiernos anteriores se les respetaba la antigüedad.

Algunos de los que resultaron “descabezados” señalaron que sabían que tarde que temprano esto iba a pasar, pero jamás se imaginaron que fuera un domingo y mediante una llamada telefónica. “No es obligación darnos trabajo, pero si respetar”, explicaron para este medio, señalaron a ese medio.

Muchos aseguran que incluso eran afines y votaron por el actual presidente, y ni por esas les renovaron los contratos, ya que hay una gran desconfianza con los que laboraron en la administración Duque.

“Que somos enemigos, que no los vamos a dejar trabajar, que vamos a hacer oposición… No querían saber nada de Duque y en lo que yo aprecié había mucha desconfianza. Relacionado también con los hackeos, no solamente al ministerio en la administración pasada, sino también a la cuenta de Twitter de la ministra”, dijeron a Semana algunas de las personas que no se les renovó el contrato.

Y añadieron: “Creen que todo lo que saben lo están utilizando en contra porque tienen mucha gente antigua”.

De acuerdo con Semana, el Ministerio de Salud tiene listos 900 contratos para ser firmados para este diciembre, cuando normalmente son solo 600, esto a pesar de la orden de recortes en algunas de las instituciones del Estado.

SEGUIR LEYENDO: