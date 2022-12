Vargas Lleras señala que hay una desconexión en temas de infraestructura entre Petro y los ministros de Hacienda y Transporte

(Colprensa - Luisa González)

En la última columna de el expresidente y líder natural del partido Cambio Radical (CR), Germán Vargas Lleras, en El Tiempo (ET) que hay una desconexión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro; su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, sobre los proyectos de infraestructura en el país, que se evidenció en el último congreso sobre este tema. El político colombiano señaló que el mandatario nacional ha restado importancia en su agenda al trabajo de su gobierno en cuanto a las obras públicas en el país.

“Muy puntual llegó Petro a la instalación y clausura anticipada del Congreso de la Infraestructura. Mucho se había especulado sobre la poca importancia que concedía el Presidente al desarrollo de las obras de infraestructura. Ese temor ahora se ha podido confirmar”, introdujo Vargas Lleras.

El líder natural de Cambio Radical señaló que gracias a los temas que se abordaron en este congreso por el presidente Gustavo Petro y su Gobierno “se verá poco” de las obras públicas que necesita el país, como es el tema de vías 4g y terciarias.

“A juzgar por el discurso y los temas abordados, poco será lo que pueda esperarse en este cuatrienio para dar impulso a un sector que es fundamental para la generación de empleo, el desarrollo de las regiones y sobre todo para la competitividad del país”, sentenció Vargas Lleras en la columna de El Tiempo.

Vargas Lleras señaló que el discurso de Petro giró sobre el tema del medio ambiente y el cambio de energías fósiles a limpias, temas que para el expresidente fueron ajenas a los esperado por los asistentes del evento.

“No haber designado a estas alturas a los directores de Invías, Aerocivil o Cormagdalena es una buena señal de la poca prioridad que el Gobierno asigna al sector”, dijo Vargas Lleras.

Además señaló una lista de obras públicas que se esperaba que fueran habladas por el presidente Gustavo Petro: “Sorprende que no se haya referido en él a las 23 APP actualmente en curso ni al programa de la 5.ª generación de APP que no inició el gobierno anterior y menos a los anuncios de Invías de un programa que aún no arranca”.

El líder de CR destacó que hay una clara desconexión entre Petro y parte de su cartera ministerial en cuanto a las obras de infraestructura que necesita el país.

“Ocampo, más serio, destacó la importancia del sector para el crecimiento económico y las concesiones como vehículo para ejecutar y financiar las obras. El mintransporte lució perdido entre el cambio climático y la transición energética, terminó comprometido con la construcción de 33.000 kilómetros de vías terciarias por 8 billones con el concurso de las comunidades y las juntas de acción comunal y mencionó otras inversiones por 80 billones, pero no explicó cómo se ejecutarán ni cómo se financiarán”, dijo Vargas Lleras.

“Lo cierto es que los asistentes al Congreso entraron y salieron confundidos. No saben qué pensar de lo que ocurrirá en el sector en estos cuatro años ni cuál es el nivel de compromiso del Gobierno. Un frente más de preocupación”, finalizó.

