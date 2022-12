Estos son los productos de belleza recomendados por expertos para regalarle a un hombre en Navidad

Chris Hemsworth es uno de los actores que más cuida su rostro con cremas. FOTO: Shutterstock

Los actores Chris Hemsworth, Ryan Reynolds, Tom Holland, Chris Evans y Timotheé Chalamet son considerados por Men’s Health como los famosos más atractivos de este 2022. Pero su belleza, no solo se debe a los outfit que utilizan a diario o que tienen cuerpos esculturales, sino también a sus rostros que siempre lucen bien, a sus cabellos perfectos o sus barbas arregladas.

Y es que en la actualidad hombres como estos se preocupan cada vez más por su aspecto, por verse bien y por tener una buena imagen. Esto implica cuidarse más y, por lo tanto, llevar adelante una serie de rutinas de belleza que necesitan del tratamiento o del producto adecuado, algo que ya no es ajeno a ninguna persona.

La jefe del equipo de mercadeo de Krika Cosmetics, Isabel Cancino, afirmó que la eclosión de la cosmética de tratamiento para hombres en muchas partes del mundo, incluido Colombia es, posiblemente, el mayor cambio en el mundo del cuidado de la piel en la última década.

“Desde sérums hasta cremas, en el mundo de la belleza ya nada es reservado solo para las mujeres. Las marcas cada vez más le apuestan a sacar productos para cada género, y en el caso de los hombres ya existe una variedad de productos con componentes únicos, que permiten desde nutrir e hidratar la piel cansada, hidratar la barba o, a modo de exfoliante”, resaltó Cancino.

Teniendo en cuenta que ya se vino una época muy especial, que es diciembre, en la que muchos piensan qué debería regalarle a ese papá, amigo, novio, conocido que quiere y aprecia, y la forma de vida de los colombianos, los expertos en belleza de Krika Cosmetics, decidieron dar a conocer algunos de los productos que podrían regalar de acuerdo a las edades o tipo de hombre. Son los siguientes:

- Hipster: más que una generación, es una de las subculturas que más se puso de moda en los últimos años y en la se pueden encontrar hombres desde los 30 hasta los 45 años de edad que usan accesorios vintage, jeans ajustados, camisetas muy neutrales, zapatos cómodos como botas, zapatillas o sandalias, pero sobre todo se distinguen por sus barbas largas o bigotes con las formas más extrañas, pero siempre, manteniendo un estilo muy retro.

Para este tipo de usuarios sería interesante regalarles un aceite mineral que permite tener suavidad y control sin efecto graso en la barba, además, gracias a su formulación rica en aceites naturales, con notas de cedro y limón, ayuda a mantenerla cuidada, acondicionada, hidratada, suave y nutrida. También serviría una maquinilla que permita definir las patillas y el estilo que desea marcar acorde al tipo de rostro que se tiene.

- Viejenialls: Los abuelos de ahora ya no son como los de antes, son personas más cools que lucen su pelo blanco con orgullo, instagramer, viajeros empedernidos y les encanta hacer actividades, las cuales, no lograron disfrutar siendo más jóvenes.

Por esa razón, cualquier nieto, hijo o hija, que esté pensando regalarle algo a los hombres de esta generación, el regalo perfecto es un shampoo que permita un cabello gris neutralizado y brillante. Este shampoo debe tener aminoácidos y agentes antiamarillos que contrarrestan los tonos amarillos no deseados.

Adicionalmente, se podría agregar una crema facial que tenga un efecto hidratante, refrescante y suavizante, además de activos antioxidantes como el ácido hialurónico, que tiene una acción reafirmante y redensificadora.

- Perenialls: son la mayoría de padres del presente, es decir, los papás de gran parte de los milenialls. Personas con más de 55 años de edad, pero con una personalidad y actitud que no aparenta. Son curiosos, creativos, flexibles, creativos, colaborativos con una mentalidad global y adaptación al cambio, además de ser muy abiertos, por lo que viven acorde a los tiempos de ahora.

Para este tipo de padres nada mejor que regalarles un shampoo anticaída, que previene la caída del cabello, limpia, fortalece y regenera el cabello.

A su vez, podrían llegar a empezar a utilizar un serum facial, el cual, tiene efecto hidratante, refrescante y suavizante, mientras que su ácido hialurónico aportan a la elasticidad de la piel.

- Centenialls: En el informe New Kids On The Block. Millennials & Centennials Primer, elaborado por el banco estadounidense Merrill Lynch, que analizó la forma de consumir de las más recientes generaciones, define a los centenialls como personas que nacieron con un smartphone en las manos, las redes sociales son una forma de vida, se comunican al instante a través de mensajes y emoticonos y no recuerdan que una vez el mundo vivió desconectado.

En ese sentido, para este tipo de jóvenes, lo mejor es regalarles una cera capilar, la cual permite una máxima moldeabilidad, con la que se pueden reinventar las formas de los cabellos desafiando hasta la gravedad. También, se les puede dar una espuma capilar para estilizar cabellos rizados y ondulados para aquellos que desean lucir un poco más alternativos y llevan melenas medias y largas.

A su vez, esta generación deben empezar a cuidar el doble de su piel debido en parte a la reducción de la capa de ozono, lo que aumenta los niveles de radiación ultravioleta afectando la piel.

Isabel Cancino recordó que la piel de los hombres es más gruesa, ya que contiene más colágeno y elastina, además de que tienen más folículos pilosos y glándulas sebáceas, lo que repercute en que sea más grasa, por lo que sí quiere que ese gran hombre que tiene en su vida luzca como toda una estrella de cine, lo más recomendable, es no regalar cualquier producto, sino solo aquello que le puedan servir.

