Código electoral no saldrá del orden del día, según presidente de Comisión Primera del Senado

Fabio Amín, presidente de la Comisión Primera del Senado de la República. Crédito: Twitter (fabioaminsaleme)

El proyecto de código electoral está causando varios problemas en la Comisión Primera del Senado de la República. Con el fin de no votarlo sin leerlo y discutirlo antes —dado que la versión más reciente fue enviada en la noche del pasado lunes 28 de noviembre—, varios congresistas han acordado no asistir a las sesiones y evitar que haya cuórum decisorio si no se remueve ese punto del orden del día. No obstante, el presidente de esa comisión aseguró que no puede remover el proyecto de la agenda.

En las sesiones agendadas para el martes 29 y miércoles 30 de esta comisión, tuvo lugar el boicot apoyado por Paloma Valencia, María Fernanda Cabal (Centro Democrático), Jota Pe Hernández, Ariel Ávila (Alianza Verde) y Humberto de la Calle (independiente). Ambas sesiones se levantaron por estas inasistencias acordadas, pese a que hay cuatro proyectos de ley en riesgo de ser archivados.

En un documento conjunto firmado por Valencia, Cabal, De la Calle, Ávila y Hernández, los cinco senadores pidieron formalmente al presidente de la Comisión Primera, Fabio Amín Saleme, que esta discusión sea retirada de los próximos órdenes del día, para “dar prioridad a los demás proyectos anunciados, que son de suma importancia para el país”.

A través de trinos y videos, los senadores han explicado su motivación para boicotear el trámite del código electoral: no entienden el afán del registrador general para que el proyecto sea aprobado a pupitrazo. “Ni Alexander Vega ni sus calanchines nos van a obligar a nosotros a votar esto obligados”, manifestó Ávila. “Yo quiero advertir que mañana no vamos a aceptar que nos lleven a eso que se llama ferrocarrilear un proyecto. Vamos a mirar artículo por artículo con plena atención y cuidado”, expresó De la Calle.

Si para la próxima semana no se discuten las iniciativas de modificación al régimen de transferencias, Manizales como distrito, la creación de la Superintendencia de Educación y el ajuste de las inhabilidades para aspirar a las circunscripciones de paz, estas se hundirán sin haber sido sometidas a debate.

La próxima sesión —la penúltima del año— será el miércoles 7 de diciembre a las nueve de la mañana. No obstante, los promotores de esta iniciativa de ausentismo piden que la discusión del código se posponga para marzo de 2023, de modo que los congresistas puedan estudiar el proyecto —un documento de casi mil páginas y más de 300 artículos— con tranquilidad.

Hay un pero: Amín mencionó que él no tiene poder para remover esa discusión del próximo orden del día, debido a que el código electoral es una ley estatutaria. “El artículo 79-6 del reglamento del Congreso prevé que en el orden del día deben tener prelación las leyes estatutarias, no así los proyectos de reforma constitucional”, dijo el congresista a la emisora La W.

Por eso, Amín invitó a los congresistas a asistir a la sesión. También propuso una solución al dilema: “si en esta nueva sesión se conforma cuórum decisorio, al momento de aprobar el orden del día se puede definir en forma democrática el orden en el que se discutirán y eventualmente votarán los proyectos puestos a su consideración en primer debate”.

