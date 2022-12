Malestar en usuarios de Davivienda y Bancolombia por fallas en el servicio de aplicaciones móviles

Davivienda y Bancolombia son de los principales bancos de este país.

Durante este jueves 1 de diciembre Davivienda y Bancolombia se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Esto, debido a las quejas de usuarios quienes manifestaron que las aplicaciones móviles de cada empresa “estaban caídas”, lo que generó molestias, pues durante gran parte del día no se pudieron hacer transacciones por medio de estas.

Lo que más molestó a los usuarios es que las empresas no dieron previo aviso a lo que pasaría en esta jornada, en la que por ser inicio de mes muchos planeaban hacer diligencias bancarias.

Así se evidenció en Twitter, red social en la que llovieron críticas y, por supuesto, memes.

La usuaria @AyMariaCandela fue una de ellas.

“Todos utilizando los fallos de Nequi y Bancolombia para recomendar Daviplata y resulta que Davivienda está caído y esa chimbada de Daviplata tampoco está funcionando”, escribió.

Tuit de @AyMariaCandela.

Otro usuario que se quejó fue @WilAlmita, quien expresó tener miedo por lo sucedido.

“Qué miedo tener la plata en un solo banco. Hoy no he podido sacar de cajero, transferirle a nadie, comprar almuerzo nada. Para los que tenemos la mala maña de no cargar efectivo y no tener caletas en la billetera es quedar muerto”, trinó.

Tuit de @WilAlmita.

Por su parte, la usuaria conocida como @bluewhalegirl habló de un triste retroceso que le va a tocar a los usuarios si siguen las fallas.

“Davivienda y Nequi se caen, Bancolombia nunca sirve, nos va a tocar volver a cargar efectivo como en la edad de piedra”, subrayó.

Tuit de @bluewhalegirl.

Entre tanto, el usuario Andrés Cuéllar Sáenz fue más allá e hizo una comparación irónica con Silicon Valley, la sede en Estados Unidos de varias de las empresas de tecnología más grandes del mundo.

“Voy a hacerme los exámenes que tenía pendientes, no hay sistema en Sanitas por hackeo. Bueno, entonces voy a sacar plata del cajero, se cae la red de Davivienda. Será ir a comer y pago con Nequi, se cae Nequi. Pero somos el Silicon Valley de Latinoamérica”, puntualizó en la red social.

Tuit de Andrés Cuellar Sáenz.

Otro usuario que se quejó por esta situación fue Greg Felipe Torregroza, quien se burló de dichas compañías.

“En plena era digital plataformas bancarias se aprecian, Davivienda hoy se creyó Bancolombia o Nequi”, anotó.

Tuit de Greg Felipe Torregroza.

Finalmente, el usuario Jairo Rodríguez aprovechó para hacer otra queja por los cobros de Bancolombia.

Tuit de Jairo Rodríguez.

No obstante, Davivienda respondió en horas de la tarde que el equipo de expertos del área de tecnología trabaja para resolver las dificultades y seguir brindando el mejor servicio.

Esta aclaró que la dificultad no de debió a ningún ataque cibernético.

“Esta situación no ha puesto en riesgo la seguridad de los recursos de nuestros clientes. El origen de esta situación no se debe a ningún tipo de ataque ni se ha vulnerado la infraestructura del banco. Agradecemos la comprensión y paciencia y lamentamos los inconvenientes que esperamos resolver en elmenor tiempo posible”, puntualizó.

La entidad precisó que para los clientes que requieran efectivo, ya la red de cajeros automáticos está habilitada y en funcionamiento al igual que las oficinas. Asímismo para quienes requieren hacer uso de los medios de pago, ya lo pueden hacer a través de comercios y usar sus tarjetas de crédito sin ningún problema.

También que los clientes empresariales ya pueden utilizar los portales Pyme y Corporativo.

Por el lado de Bancolombia aún no hubo respuesta alguna, pero la afectación solo ocurrió en horas de la mañana y todo indica que se debió a dificultades internas y no a ciberataques.

Sin reportes de ciberataques

De acuerdo con Semana, la Fiscalía y Asobancaria informaron que no hubo reportes de alertas de ciberataques de los bancos.

SEGUIR LEYENDO: