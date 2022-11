Estudian cerrar Caño Cristales durante la temporada de fin de año

En la imagen Caño Cristales, también conocido como el río de los 7 colores, ubicado en la Macarena, Meta. Foto: Parques Nacionales Naturales.

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Manejo Especial la Macarena (Cormacarena) anunció a través de un comunicado que Caño Cristales, el río de los cinco colores ubicado en el departamento del Meta, será cerrado al público para esta temporada de vacaciones.

Esto teniendo en cuenta que a finales de noviembre inicia la transición entre la temporada de lluvia y la temporada seca en la Orinoquia colombiana.

Luego de la visita de monitoreo que realizaron las autoridades ambientales para evaluar las condiciones hidrobiológicas del río y de la planta acuática Macarenia Clavigera, encargada de dar la diversidad de colores al atractivo turístico.

Por su parte, el director de la entidad, Andrés Felipe García Céspedes, explicó que con este cierre se busca proteger la etapa reproductiva de la planta, y de esta manera conservar el escenario natural, considerado el río más bonito del mundo, además como el hábitat de miles especies silvestres.

“El monitoreo que se llevó a cabo junto a Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Alcaldía Municipal de La Macarena y representantes del sector turístico contempló cuatro puntos del caño, donde se consideró calidad de la cobertura vegetal, etapa de desarrollo de la planta, tonalidad, y los niveles de caudal del afluente”, señaló García Céspedes.

En los próximos días se dará a conocer la fecha del cierre, que volvería a abrir en el segundo semestre del próximo año.

Por otro lado, Cormacarena aclararó que el cierre de esta parte del parque no incluye otros atractivos, los cuales sí están abiertos al público e incluyen una amplia oferta de actividades para los turistas, y puedan disfrutar de las maravillas naturales de Colombia.

“La Laguna del Silencio y el Raudal Angosturas I, no fueron contemplados en esta valoración, considerando que en esta zona no hay presencia de la planta, y su equilibrio ecológico no está determinado por el nivel de lluvias que se presente en la zona”.

Fotografía: Mario Carvajal (www.mariocarvajal.com), Licenciada con Creative Commons 3.0 Unported, usted puede usar esta imagen en cualquier proyecto, inclusive con fines comerciales, siempre y cuando otorgue el crédito de autoría y el vínculo hacia el proyecto www.cano-cristales.com.

Vale recordar que, uno de los últimos visitantes ilustres que tuvo Caño Cristales fue el campeón del Tour de Francia en 2021, el esloveno Tadej Pogacar. El ciclista aprovechó su visita a Colombia para correr en el Giro de Rigo para pasear con sus amigos y familia. Urán tampoco conocía el lugar, por lo que subió un video a sus redes sociales dejando un mensaje de orgullo de lo bello que es el país y además invitando a sus seguidores a que lo visiten.

“Qué maravilla, qué espectáculo, estamos aquí con el duro de duros... Tenemos que seguir invirtiendo en turismo y en deporte, porque los colombianos somos unos berracos. Es la primera vez que yo vengo a Caño Cristales y estoy asombrado... Amo a mi país”.

¿Cómo llegar a Caño Cristales?

Para visitar Caño Cristales debe tomar un vuelo hasta el Aeropuerto Javier Noreña Valencia, en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta. A la fecha, las rutas aéreas directas parten desde Bogotá, Medellín y Villavicencio.

Una vez en La Macarena, debe dirigirse hasta Puerto Inderena donde deberá tomar una canoa que lo transporte por el río Guayabero hasta el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, específicamente al sector Puerto de Los Mangos. Allí, podrá emprender una caminata de cerca de una hora o desplazarse por media hora en una camioneta 4x4 hasta llegar a Caño Cristales.

En la zona que rodea el también llamado Río de los Siete Colores, los viajeros pueden disfrutar de otros atractivos turísticos como: senderismo, avistamiento de fauna y flora, cabalgatas ecológicas, baños recreativos, entre otros.

