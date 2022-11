Hidroituango: a punto de operar y de enfrentarse a la justicia por las demoras

Fue sincronizada con éxito la segunda turbina generadora de Hidroituango.

En medio de afanes y presiones, Hidroituango están en una carrera contra el tiempo, por una parte, ya se hicieron las primeras pruebas con una de las turbinas generadoras de energía, que fue exitosa, y de hecho, le aportó electricidad al sistema nacional, pero, aun así no es definitiva su entrada en operación. A pesar de las ayudas y los lobbys que buscan evitar a toda costa que se le sancione, están a un día de que se les venza el plazo propuesto por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, son muchas las labores por hacer, incluso, defenderse de una posible investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Hace pocos minutos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, confirmó que EPM completó con éxito la sincronización de la segunda turbina, dando así las muestras que es prácticamente un hecho la puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica.

Entre abrazos y llantos, ingenieros, directivos y hasta el propio mandatario festejaron este avance, que era uno de los grandes impases para la entrada en operación:

Ingenieros y trabajadores de la planta celebran tras la exitosa prueba. Tomado de redes sociales.

“Orgulloso de estar al frente de un equipo maravilloso, que contra todo, hizo posible lo imposible, que Empresas Públicas de Medellín le cumpliera al país teniendo disponibles para generar energía las unidades 1 y 2 de #Hidroituango. Gracias a todos los que lo hicieron posible”, declaró el gerente general de la compañía, Jorge Andrés Carrillo.

A pesar del significativo avance, y en palabras del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, además de estas pruebas, el problema son las evacuaciones que se requieren, en caso tal de una contingencia, para evitar afectaciones en las comunidades aguas abajo:

“No ha habido información tanto de la Presidencia como de la Creg. En este momento no se han hecho las pruebas que requerirían para la evacuación, las que definimos en el comité departamental de gestión de riesgo en conjunto con EPM”, detalló.

Así fueron las primeras pruebas realizadas a las turbinas

Las vibraciones son el dolor de cabeza, por así decirlo, de la central hidroeléctrica; no obstante, se ha demostrado con monedas, que son mínimas o nulas tales sensaciones, en palabras de Daniel Quintero, es tan estable que se puede parar una moneda y esta no se cae.

Durante el pasado fin de semana, y con el certificado de XM, operador encargado de la distribución energética del país, por 30 minutos, la turbina número uno le aportó electricidad a Colombia, con lo que se matriculó en el Sistema de Potencia Nacional.

Aun así, Quintero explicó cuáles son las medidas adoptadas para evitar la multa económica, que impondría la CREG:

“EPM se va a jugar esta semana su propio mundial, poner las dos turbinas a sincronizarla con el sistema interconectado nacional vale $ 1 billón y otros $ 3 billones en pérdidas si no se logra, estamos hablando de $ 4 billones (...) Para que no se cobre la sanción y dado que nos han dado señales claras de que no se va a cobrar, se debe poner en funcionamiento en sincronismo las dos turbinas. Es decir, enviar energía de aquí hasta allá en un periodo de tiempo relativamente corto de modo que XM diga la represa ha funcionado”, manifestó el mandatario antioqueño.

Con la puesta en marcha de estas dos turbinas, se espera, que Hidroituango aporte aproximadamente el 17 % de la energía que demanda la nación, por eso es que, en caso de aplicarse la multa, el descalabro sería billonario, al menos unos 4 billones de pesos, que no se sabe si se apliquen o no, pues la fecha límite es mañana y aún no hay muestras de una entrada en operación formal.

