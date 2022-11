Protestas en Hidroituango: comunidades bloquean acceso a la hidroeléctrica

Aseguran que EPM ha incumplido con acuerdos alcanzados. Foto: Colprensa.

Habitantes de los municipios de Ituango y Toledo bloquearon nuevamente el ingreso al cuarto de máquinas de Hidroituango, como ya lo habían hecho el pasado 6 de octubre, por los supuestos incumplimientos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) con las comunidades aguas abajo del megaproyecto.

La comunidad decidió por unanimidad levantarse de la mesa de diálogo que tenía con la compañía, porque, según manifiestan, no se han resuelto sus peticiones, entre las que está la de ser tenidos en cuenta en el desarrollo alrededor de la represa, que les sean reparados los daños, también los daños sufridos por el medio ambiente, y que se mejore el acceso a las vías de acceso a los municipios afectados.

Los manifestantes, entre los que se encuentran comerciantes y campesinos, planean impedir el ingreso de los trabajadores en el cambio de turno; solo pueden salir los que estén trabajando, pero nadie más puede entrar, ni vehículos o maquinaria. Así mismo, aseguraron que no aceptarán reuniones telefónicas ni virtuales, sino que exigen la presencia del gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria; el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y los directivos de EPM.

Weimar Osorio, uno de los promotores de la protesta, asegura que la empresa no ha cumplido con ocho puntos que se pactaron en agosto pasado, cuando también se hizo un bloqueo a la entrada de la hidroeléctrica por parte de las comunidades. Uno de ellos es el mantenimiento a la vía Toledo-Matanzas, así como otras vías de la zona y la vía que comunica a Hidroituango con el corregimiento de El Aro.

“Hacerle plantón a EPM más no a las demás comunidades, que salgan personal que esté cansado y la idea es no dejar entrar al personal nuevo a relevar”, dijo Osorio.

El alcalde de Tarazá, Mario Correa, ya ha pedido en ocasiones anteriores un diálogo directo con las comunidades con el fin de que se avance sin riesgos en el encendido de las primeras turbinas. “Nos llevamos la percepción de un proceso sólido, creemos que hay unas cosas que debemos mejorar y subsanar con las comunidades. Estamos creando un espacio de diálogo”, dijo.

EPM, por su parte, indicó en redes sociales: “En este momento se presentan bloqueos en las vías de acceso al proyecto hidroelectrico Ituango, lo que impide la movilización del personal idóneo encargado de las actividades que garantizan la seguridad y control del proyecto.”

Estos bloqueos aumentan la presión sobre EPM, que debe encender las primeras turbinas del proyecto antes del 30 de noviembre para evitar pagar una multa de 850.000 millones de pesos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Además, Daniel Quintero advirtió que sí no entra en operación Hidroituango antes del próximo mes de diciembre, la tarifa de energía en Colombia podría incrementarse en 100 pesos.

“EPM está listo para entrar con Hidroituango ya en operación, bajar la presión sobre el vertedero, nos falta la evacuación y la misma podría no ocurrir antes del 30 de noviembre y si no ocurre, pues obviamente no vamos a poder cumplir con esa fecha”, señaló Quintero durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado.

El alcalde de Medellín igualmente señaló que el aumento en las tarifas de energía no sería lo único a lo que tendría que enfrentarse el país si Hidroituango no entra en operación, sino que el próximo año podría presentarse un racionamiento ante la demanda energética en el territorio nacional. Por eso, ya le pidió al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, que se dirija a la zona y encuentre una solución inmediata.

“Yo no permitiría ese bloqueo porque se trata de un proyecto en riesgo, ahora, le he pedido al gerente siéntese ya mismo con esa comunidad, hable con ellos y resuelva el problema lo más rápido posible, pero también le pido a la comunidad que no abuse, porque entiendo que digan que es el momento para salir con la situación del país, lo entiendo, pero si algo llega a fallar ahí porque un ingeniero no alcanzó a llegar, porque no vio que una variable había que apagarla o hacerle verificación, entonces nos volvemos responsables todos”, dijo Quintero.

